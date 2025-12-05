5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

झाबुआ

Road Construction: 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी, जर्जर रोड से मिलेगी मुक्ति

MP News: एमपी के आदिवासी अंचल में टूटी-फूटी सड़कों से राहत मिलने जा रही है। मंत्री के प्रयासों से 12 नई सड़कें मंजूर। जल्द शुरू होगा निर्माण।

झाबुआ

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

Road Construction sanctioned nirmala bhuriya jhabua mp news

12 Roads sanctioned in jhabua (फोटो- freepik)

Road Construction: आदिवासी अंचल झाबुआ के विकास को गति देते हुए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के अथक प्रयास से लोक निर्माण विभाग ने 12 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़को की कुल लंबाई 70,08 किलोमीटर और लागत 25 करोड 74 लाख 20 हजार रुपए है। यह महत्वपूर्ण परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में शामिल की गई है।

जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मंत्री निर्मला भूरिया (Nirmala Bhuria) को स्थानीय लोगों ने जर्जर सड़कों और बारिश के मौसम में आवागमन में होने वाली परेशानी से अवगत कराया था। कई रास्तों पर कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुस्किल हो जाता था। (MP News)

मंत्री निर्मला भूरिया ने खुद बनाया प्रस्ताव

लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने स्वयं प्रस्ताव तैयार किए और उन्हें लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह को भेजे। उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इन सड़कों के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता पर जोर दिया। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने आदिवासी अंचल के लिए इन 12 आवश्यक सड़कों पर तत्काल मंजूरी की मुहर लगा दी। इसके लिए मंत्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया है।

सड़क निर्माण के मुख्य लाभ

  1. आवागमन आसानः बारिश के दौरान कीचड़ की समस्या पूरी तरह खत्म होगी। इससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन सुगम होगा।
  2. किसानों को सुविधाः किसान अपनी उपज को आसानी और तेजी सेबाजार तक पहुंचा सकेंगे। जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे।
  3. व्यापार में वृद्धिः बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति होगी।

जिले की इन सड़कों को मिली मंजूरी

  1. मोर-इत्यावेली पेटलावद मार्गलंबाई: 12.81 किसीलागत: 320.25 लाख
  1. झिरी उमरकोट- देवली मानसिवा मार्ग एवं कुम्भाखेड़ी-फाटा मार्गलंबाई: 9.90 किमीलागत: 247.50 लाख
  2. जामली सामली मार्ग एवं धतुरिया पीठड़ी व्काया आंबापाड़ा मार्गलंबाई: 9.37 किमी,लागत: 234.25 लाख
  3. गंगाखेड़ी-मांडन मार्ग एवं रायपुरिया से सारंगी व्हाया सागड़िया मार्गलंबाई: 8.84 किमीलागतः 221 लाख
  4. पेटलावद रूपगढ़ हनुमान मंदिर मार्ग एवं नहारपुरा खिजड़ी चैनपुरी मार्गलंबाई: 7.01 किमीलागत: 175.25 लाख
  5. पिटोल ग्रामीण एस एप 47 का छूटा भागलंबाई: 2.62 किमीलागत: 157.20 लाख
  6. नरसिंहपुरा फाटक तलावली मार्ग एवं मदराती चौखवाड़ा मार्गलंबाई: 4.60 किमीलागत: 115 लाख
  7. पिशनपुर धमोई मार्गलंबाई - 3.98 किमी,लागत- 110 लाख
  8. पानकी अकेला. काया रोटला मार्गलंबाई: 4.25 किमीलागत: 106.25 लाख
  9. झाबुआ जोबट रोड से धरमपुरी पहुंच मार्गलंबाई -2 किमीलागत- 300 लाख
  10. ग्राम सुवापाट से राजकीय राज्य मार्ग 39 ए चकाः मार्ग निर्माणलंबाई: 2.20 किमीलागत: 275 लाख
  11. सिविल अस्पताल से राजकीय राज्यमार्ग (अनंतखेड़ी फाटा) मार्गलंबाई: 2.50 किमी.लागतः 312.50 लाख

विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता- मंत्री

विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हम इसी विजन को लेकर कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि किसानों को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्र में व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। - निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (MP News)

Published on:

05 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / Road Construction: 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी, जर्जर रोड से मिलेगी मुक्ति

