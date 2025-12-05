Road Construction: 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी, जर्जर रोड से मिलेगी मुक्ति

लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने स्वयं प्रस्ताव तैयार किए और उन्हें लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह को भेजे। उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इन सड़कों के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता पर जोर दिया। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने आदिवासी अंचल के लिए इन 12 आवश्यक सड़कों पर तत्काल मंजूरी की मुहर लगा दी। इसके लिए मंत्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया है।