झाबुआ

IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, ब्राह्मण संगठन ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

IAS Santosh Verma Controversy: अजाक्स अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा की कथित विवादित टिप्पणी पर परशुराम सेना गुस्से हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, 7 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी।

less than 1 minute read
Google source verification

झाबुआ

image

Akash Dewani

Nov 28, 2025

ias santosh verma controversy parshuram sena protest mp news

parshuram sena memorandum to cm over ias santosh verma controversy (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा (IAS Santosh Verma) द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को झाबुआ में परशुराम सेना ने प्रदर्शन (parshuram sena protest) किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

कलेक्ट्रेट पहुंचे संगठन के लोग

परशुराम सेना के जिला संयोजक पंडित अश्विन शर्मा, जिलाध्यक्ष आशीष चतुर्वेदी और महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के सदस्य दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया है कि संतोष वर्मा द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित और समाज को भड़काने वाली है। इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

7 दिन का अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी

परशुराम सेना ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि के भीतर संतोष वर्मा के खिलाफ उचित एवं कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तो परशुराम सेना मध्यप्रदेश ब्राह्मण समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगी।

सामने रखी ये मांगे

  1. संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।
  2. जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए।
  3. भविष्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  4. ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से लिखित या मौखिक क्षमा याचना करवाई जाए।

28 Nov 2025 10:14 am

