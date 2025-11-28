IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, ब्राह्मण संगठन ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

parshuram sena memorandum to cm over ias santosh verma controversy (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा (IAS Santosh Verma) द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को झाबुआ में परशुराम सेना ने प्रदर्शन (parshuram sena protest) किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
परशुराम सेना के जिला संयोजक पंडित अश्विन शर्मा, जिलाध्यक्ष आशीष चतुर्वेदी और महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के सदस्य दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया है कि संतोष वर्मा द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित और समाज को भड़काने वाली है। इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
परशुराम सेना ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि के भीतर संतोष वर्मा के खिलाफ उचित एवं कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तो परशुराम सेना मध्यप्रदेश ब्राह्मण समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
बड़ी खबरेंView All
झाबुआ
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग