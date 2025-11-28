IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, ब्राह्मण संगठन ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

परशुराम सेना के जिला संयोजक पंडित अश्विन शर्मा, जिलाध्यक्ष आशीष चतुर्वेदी और महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के सदस्य दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया है कि संतोष वर्मा द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित और समाज को भड़काने वाली है। इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।