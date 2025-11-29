Patrika LogoSwitch to English

पापा नहीं रहे… फिर भी काम में डटे रहे झाबुआ BLO, कलेक्टर ने भी की तारीफ

MP News: कर्तव्यनिष्ठा कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण पेश किया है झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के BLO दीनानाथ भाबर ने। पिता के निधन पर एक दिन का शोक मनाया और अगले ही दिन से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य में जुट गए।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Avantika Pandey

Nov 29, 2025

Jhabua BLO persists in his work even after his father's death

Jhabua BLO पिता के निधन के बाद भी सर्वे कार्य में डटे रहे झाबुआ के बीएलओ ‘दीनानाथ’ (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: कर्तव्यनिष्ठा कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण पेश किया है झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ(BLO) दीनानाथ भाबर ने। पिता के निधन के गहरे दुख के बीच भी उन्होंने अपने दायित्व को सर्वोपरि रखते हुए केवल एक दिन का शोक मनाया और अगले ही दिन से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य में जुट गए। बामड़ी छोटी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दीनानाथ को अपने गांव के मतदान केंद्र क्रमांक 141 पर 1111 मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज करना था। 21 नवंबर को पिता भूरा जोता भाबर का निधन हुआ।

ग्रामीण परंपरा के अनुसार जहां परिवार 13 दिनों तक शोक में रहता है, वहीं, दीनानाथ ने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर मोबाइल पर अपना एसआइआर कार्य पूरा करने का संकल्प निभाया। शुक्रवार दोपहर तक उन्होंने 841 मतदाताओं का डेटा अपलोड कर लिया यानी 75-70% लक्ष्य पूरा। उनकी यह कर्तव्यपरायणता अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरक बन गई है।

जिले का SIR कार्य 85.60% पूर्ण

झाबुआ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतिम चरण में प्रशासन तेजी से लक्ष्य हासिल कर रहा है। शुक्रवार शाम तक 9,07,093 में से 7,76,505 मतदाताओं का डेटा डिजिटलाइज हो चुका है, यानी 85.60 प्रतिशत उपलब्धि। लक्ष्य है कि 30 नवंबर तक पूरा काम निपटा दिया जाए।

समर्पण की अनोखी मिसाल

बीएलओ दीनानाथ का यह निर्णय बताता है कि सरकारी कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक भाव भी है। निजी दु:ख से ऊपर उठकर किए कार्य ने प्रशासनिक तंत्र को नई प्रेरणा दी है और जिलेभर में उनकी कर्तव्यनिष्ठा की चर्चा है।

विधानसभावार प्रगति…बढ़ रहा प्रतिशत

● पेटलावद विधानसभा-2,67,922 डिजिटलाइज (89.10%)
● थांदला विधानसभा-2,42,554 डिजिटलाइज (87.48%)
● झाबुआ विधानसभा-2,66,029 डिजिटलाइज (80.82%)

कलेक्टर ने सराहना कर बढ़ाया मनोबल

बीएलओ दीनानाथ की कर्मठता की जानकारी मिलते ही कलेक्टर नेहा मीना ने तत्काल संज्ञान लेकर एसडीएम भास्कर गाचले और आरइएस विभाग के ईई सीएस अलावा को गांव भेजा। अधिकारियों ने पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और दीनानाथ के कार्यनिष्ठ रवैये की खुलकर प्रशंसा की। कलेक्टर मीना ने कहा कि, बीएलओ दीनानाथ भाबर ने अपने कार्य से उदाहरण प्रस्तुत किया है। विपरीत परिस्थितियों में किया गया उनका कार्य सराहनीय है।

बीएलओ ने प्रेरक उदाहरण पेश किया

बीएलओ दीनानाथ भाबर ने अपने कार्य से उदाहरण प्रस्तुत किया। जिन विपरीत परिस्थितियों में उनके द्वारा एसआइआर का कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।- नेहा मीना, कलेक्टर, झाबुआ

संबंधित विषय:

29 Nov 2025 04:53 pm

