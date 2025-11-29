पापा नहीं रहे… फिर भी काम में डटे रहे झाबुआ BLO, कलेक्टर ने भी की तारीफ

MP News: कर्तव्यनिष्ठा कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण पेश किया है झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ(BLO) दीनानाथ भाबर ने। पिता के निधन के गहरे दुख के बीच भी उन्होंने अपने दायित्व को सर्वोपरि रखते हुए केवल एक दिन का शोक मनाया और अगले ही दिन से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य में जुट गए। बामड़ी छोटी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दीनानाथ को अपने गांव के मतदान केंद्र क्रमांक 141 पर 1111 मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज करना था। 21 नवंबर को पिता भूरा जोता भाबर का निधन हुआ।