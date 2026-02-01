भगोरिया मेले में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले ‘छपरियों’ पर बरसीं लाठियां

गुरुवार को पारा में भगोरिया का हाट लगा था, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण और युवा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। ढोल-मांदल की थाप और बांसुरी की गूंज के बीच मेले का माहौल खुशनुमा था। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी युवक युवतियों पर फब्तियां कस रहे थे और उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मेले में तैनात पुलिसकर्मियों की नजर इन हुड़दंगियों पर पड़ गई। जैसे ही छेड़छाड़ की शिकायतें और हलचल बढ़ी, पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए इन शरारती लडक़ों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दीं। अचानक हुए इस 'इलाज' से उपद्रवियों के होश उड़ गए और वे जान बचाकर भागते नजर आए।