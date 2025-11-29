आगर मालवा कलेक्टर नहीं दे पाईं जवाब, मुख्य सचिव की दो टूक

MP News: मुख्य सचिव अनुराग जैन नेरीवापुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह से पूछा कि जब बिजली कंपनी के सचिव ने पत्र लिखकर बताया कि बिजली कंपनी का माल चोरी हो गया है, तब तो एफआइआर दर्ज होनी थी, क्यों नहीं की? इसमें ऐसी कौन सी बाधा आड़े आ रही थी। पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया, सर मैंने तो आने के बाद एफआइआर दर्ज कराई है। पहले वाले पुलिस अधीक्षक ने क्यों नहीं कराई, इसकी जानकारी नहीं है। असल में मुख्य सचिव शुक्रवार को कमिश्नर, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सामने आई कमियों व उन पर मुख्यमंत्री व स्वयं द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर रहे थे।