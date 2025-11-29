Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

आगर मालवा कलेक्टर नहीं दे पाईं जवाब, मुख्य सचिव की दो टूक

MP News: मुख्य सचिव ने आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव से पूछा- जिले में नामांतरण समेत जमीन से जुड़े कितने प्रकरणों का निपटारा होना बाकी है? सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाईं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 29, 2025

Agar Malwa Collector Preeti Yadav

Agar Malwa Collector Preeti Yadav आगर मालवा कलेक्टर नहीं बता पाईं लंबित प्रकरण

MP News: मुख्य सचिव अनुराग जैन नेरीवापुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह से पूछा कि जब बिजली कंपनी के सचिव ने पत्र लिखकर बताया कि बिजली कंपनी का माल चोरी हो गया है, तब तो एफआइआर दर्ज होनी थी, क्यों नहीं की? इसमें ऐसी कौन सी बाधा आड़े आ रही थी। पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया, सर मैंने तो आने के बाद एफआइआर दर्ज कराई है। पहले वाले पुलिस अधीक्षक ने क्यों नहीं कराई, इसकी जानकारी नहीं है। असल में मुख्य सचिव शुक्रवार को कमिश्नर, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सामने आई कमियों व उन पर मुख्यमंत्री व स्वयं द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव(Agar Malwa Collector Preeti Yadav) से पूछा- जिले में नामांतरण समेत जमीन से जुड़े कितने प्रकरणों का निपटारा होना बाकी है? सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाईं। इस पर मुख्य सचिव ने दो टूक कहा- आप लोग जिलों को समझें। तहसीलदार व एसडीएम समेत राजस्व के अधिकारियों के साथ सतत बैठकें करें। ऐसा करने से प्रकरणों के निपटारे में तेजी आएगी, आम लोगों को सहूलियतें होंगी। उन्होंने सभी कलेक्टरों व कमिश्नरों से कहा कि नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के अविवादित और विवादित प्रकरणों का निराकरण हर हाल में समय-सीमा के अंदर कराएं।

मैराथन बैठक

मुख्य सचिव की मैराथन समीक्षा बैठक करीब चार घंटे चली। इसमें केंद्र व राज्य की अहम योजनाओं व कार्यक्रमों में पिछड़ने वाले जिलों के कलेक्टरों, एसपी से वजह पूछी गई। कई कलेक्टरों ने खुलकर वजह साझा की, परेशानी बताईं। सीएस ने कहा कि प्रत्येक का हल है। समूह में समन्वय बनाकर काम करें। कमजोरियां पर फोकस करें।

सीएस ने यह भी कहा

  • पट्टा वितरण, अवैध कॉलोनी प्रबंधन, स्वनिधि योजना और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उपायों पर शीघ्रता से काम करें।
  • रोड सेफ्टी उपायों, गीता भवनके निर्माण, कैटल फ्री रोड के कामों में तेजी लाएं।
  • विदिशा जिले में किसानों को घर तक खाद और उर्वरक की आपूर्ति के लिए शुरू किए पायलट प्रोजेक्ट की सराहना की। दूसरे जिलों में काम करने को कहा।
  • उज्जैन और आसपास के जिलों में फूलों की खेती प्रोत्साहित करें।
  • दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने और विकसित किए गए नए मिल्क रूट प्लान पर अमल कराएं।
  • रोजगार, उद्योग एवं निवेश प्रबंधन की प्रगति जमीन पर दिखे।
  • उद्योगों को जमीन पर उतारने बैंकों के साथ बैठकें करें।
  • नर्मदा के किनारे प्रस्तावितकाम प्रभावी रूप से करें।

हर स्कूल में एक कक्षा को बनाएं स्मार्ट

  • कलेक्टर सहित सभी कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एक साथ दौरे कर कानून व्यवस्थाको और अधिक प्रभावी बनाएं।
  • आमजन से जुड़े मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले काम पहले करें।
  • कलेक्टर जिला स्वास्थ्य और पोषण समितियों की हर माह बैठक करें।
  • जिला अस्पताल, अन्य अस्पतालों में रोगी कल्याण सुविधाओं को देखें।
  • सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन में और अच्छा काम करे।
  • प्रत्येक स्कूल में एक कक्षा को स्मार्ट क्लास बनाएं। शिक्षा कीगुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो।
  • पीएम आवास योजना शहरी सहित इसी तरह के अन्य प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के मामले निपटाएं।
  • भावांतर योजना का लाभवास्तविक किसानों को ही दें।

