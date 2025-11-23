Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

सुरक्षित नहीं ‘लाड़ली बहनें’! नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, देखें अपडेट

MP News: राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट बालिका से छेड़छाड़ और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। अन्य हमलावरों की तलाश जारी।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

gold medalist athlete harassed jhabua police arrested 3 culprits mp news

gold medalist athlete harassed in jhabua (Patrika.com)

Gold Medalist Athlete Harassed: मध्य प्रदेश में सरकार जहां लाड़ली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 कर रही है, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है, वहीं राज्य में लाड़ली बहन असुरक्षित हैं। झाबुआ शहर के गोपाल कॉलोनी में एक राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपी युवकों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी फरार है। पीड़िता के मुताबिक, छेड़छाड़ और मारपीट में 8-10 लोग शामिल थे। (MP News)

ये है पूरा मामला

घटना 19 वर्षीय बालिका के साथ हुई। वह गोपाल कॉलोनी में नाश्ते की दुकान पर खड़ी थी। तभी कुछ युवकों ने आकर उसके साथ छेड़‌छाड़ करते पहले अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। मना करने पर युवकों ने पीड़िता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरु कर दी। जिस पर युवती ‌द्वारा अपने भाई को बुलाने पर आरोपी युवकों और अन्य लोगों ने मिलकर दोनों के साथ मारपीट की। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज करवाई।

पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार

महिला सेल पुलिस थाना पर पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विवेक पिता बालूसिंह भूरिया 15 वर्ष, संदीप पिता तेरसिंह राठौड़ उम्र 18 वर्ष एवं अरविन्द उर्फ अलविन पिता राकेश भूरिया उम्र 20 वर्ष निवासी मोजीपाड़ा के विरुद्ध छेडछाड़, अपशब्दों का प्रयोग एवं मारपीट जैसे विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी गोलू मचार फिलहाल फरार है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई के नाम पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि छेडछाड़ के बाद पीड़िता और उसके भाई के साथ मारपीट करने वालों में 8-10 लोग शामिल हैं। सभी पर कार्रवाई होना आवश्यक है। (MP News)

मामले की विवेचना की जारी

पीड़िता के साथ हुई उक्त घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। घटना के पूरा खुलासा एवं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों में जांच की जा रहीं है। संपूर्ण मामले में जांच एवं विवेचना जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की जा रहीं है।- शर्मिला चौहान, महिला थाना प्रभारी, झाबुआ

ये भी पढ़ें

बच्चों को मिली राहत, यूनिफॉर्म-जूते के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल, होगी सख्त कार्रवाई
गुना
school uniform not compulsory shoes winter relief guna mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / सुरक्षित नहीं ‘लाड़ली बहनें’! नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, देखें अपडेट

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, देवर-भाभी की स्पॉट पर मौत, पति गंभीर

Road Accident
झाबुआ

पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

minister vijay shah new promise for youth statue of unity tour PM Narendra Modi mp news
झाबुआ

सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

mp-gujarat border petrol smuggling illegal petrol storage jhabua mp news
झाबुआ

एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

jhabua
झाबुआ

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.