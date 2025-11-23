सुरक्षित नहीं ‘लाड़ली बहनें’! नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, देखें अपडेट

gold medalist athlete harassed in jhabua (Patrika.com)
Gold Medalist Athlete Harassed: मध्य प्रदेश में सरकार जहां लाड़ली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 कर रही है, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है, वहीं राज्य में लाड़ली बहन असुरक्षित हैं। झाबुआ शहर के गोपाल कॉलोनी में एक राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपी युवकों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी फरार है। पीड़िता के मुताबिक, छेड़छाड़ और मारपीट में 8-10 लोग शामिल थे। (MP News)
घटना 19 वर्षीय बालिका के साथ हुई। वह गोपाल कॉलोनी में नाश्ते की दुकान पर खड़ी थी। तभी कुछ युवकों ने आकर उसके साथ छेड़छाड़ करते पहले अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। मना करने पर युवकों ने पीड़िता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरु कर दी। जिस पर युवती द्वारा अपने भाई को बुलाने पर आरोपी युवकों और अन्य लोगों ने मिलकर दोनों के साथ मारपीट की। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज करवाई।
महिला सेल पुलिस थाना पर पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विवेक पिता बालूसिंह भूरिया 15 वर्ष, संदीप पिता तेरसिंह राठौड़ उम्र 18 वर्ष एवं अरविन्द उर्फ अलविन पिता राकेश भूरिया उम्र 20 वर्ष निवासी मोजीपाड़ा के विरुद्ध छेडछाड़, अपशब्दों का प्रयोग एवं मारपीट जैसे विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी गोलू मचार फिलहाल फरार है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई के नाम पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि छेडछाड़ के बाद पीड़िता और उसके भाई के साथ मारपीट करने वालों में 8-10 लोग शामिल हैं। सभी पर कार्रवाई होना आवश्यक है। (MP News)
पीड़िता के साथ हुई उक्त घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। घटना के पूरा खुलासा एवं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों में जांच की जा रहीं है। संपूर्ण मामले में जांच एवं विवेचना जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की जा रहीं है।- शर्मिला चौहान, महिला थाना प्रभारी, झाबुआ
