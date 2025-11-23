सुरक्षित नहीं ‘लाड़ली बहनें’! नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, देखें अपडेट

महिला सेल पुलिस थाना पर पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विवेक पिता बालूसिंह भूरिया 15 वर्ष, संदीप पिता तेरसिंह राठौड़ उम्र 18 वर्ष एवं अरविन्द उर्फ अलविन पिता राकेश भूरिया उम्र 20 वर्ष निवासी मोजीपाड़ा के विरुद्ध छेडछाड़, अपशब्दों का प्रयोग एवं मारपीट जैसे विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी गोलू मचार फिलहाल फरार है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई के नाम पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि छेडछाड़ के बाद पीड़िता और उसके भाई के साथ मारपीट करने वालों में 8-10 लोग शामिल हैं। सभी पर कार्रवाई होना आवश्यक है। (MP News)