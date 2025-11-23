Patrika LogoSwitch to English

गुना

बच्चों को मिली राहत, यूनिफॉर्म-जूते के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल, होगी सख्त कार्रवाई

MP News: ठंड में यूनिफॉर्म और जूते-चप्पल को लेकर बच्चों पर हो रही सख्ती पर अब रोक लगा दी गई है। संचालनालय के आदेश से अब स्कूल किसी भी बच्चे पर दबाव नहीं बना सकेंगे।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

school uniform not compulsory shoes winter relief guna mp news

school uniform and shoes not compulsory (फोटो- सोशल मीडिया)

School Uniform Not Compulsory: सर्दी के मौसम में यूनिफार्म को लेकर बच्चों को होने वाली परेशानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। कई स्थानों पर गरीब परिवारों के बच्चे उचित गर्म कपड़े न होने के कारण स्कूलों में रोक-टोक का सामना कर रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए ठंड के दौरान स्कूल यूनिफार्म की बाध्यता समाप्त कर दी है, जिससे हजारों बच्चों को राहत मिलेगी। (MP News)

संचालनालय ने दिया आदेश

संचालनालय द्वारा गुना जिला शिक्षा अधिकारियों और जनजातीय कार्य विभाग के संयोजकों को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित यूनिफार्म न होने की स्थिति में बच्चे किसी भी रंग और डिजाइन के गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट आदि पहनकर स्कूल आ सकते हैं।

किसी भी स्थिति में वि‌द्यालय प्रबंधन या शिक्षक उन्हें कक्षा से बाहर नहीं कर सकते। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई स्कूल यूनिफार्म के नाम पर बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाता है, तो संबंधित संस्था और जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यूनिफार्म और जूते उत्तरवाने का नहीं बनाएंगे दबाव

संचालनालय ने एक और महत्वपूर्ण समस्या पर भी रोक लगा दी है। कुछ स्कूलों में बच्चों से कक्षा में प्रवेश से पहले जूते-चप्पल उतरवाने की शिकायत मिली थीं, जो ठंड के दिनों में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जोखिमभरी और अमानवीय मानी गई। अब इन दोनों प्रथाओं अनिवार्य यूनिफार्म और जूते-चप्पल उत्तरवाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अतिरिक्त स्वेटर का दबाव बना रहे थे स्कूल

निजी स्कूल बच्चों पर ठंड से बचाव को लेकर अलग से स्वेटर और जैकेट पहनकर आने का दबाव बना रहे थे। क्योंकि स्कूलों की मोनोपॉली के तहत ठंड के लिए अलग से ड्रेस लागू की थी। इससे अभिभावकों को आर्थिक बोझ पड़ रहा था। विभाग का यह कदम स्कूलों में समानता, संवेदनशीलता और बच्चों के प्रति सम्मान की संस्कृति को भी मजबूत करेगा। (MP News)

उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आदेश भेजे जा चुके हैं। यदि किसी स्कूल द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या यूनिफार्म के अभाव में बच्चे को कक्षा से बाहर करने की शिकायत मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।- राजेश गोयल, डीईओ

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Nov 2025 08:51 am

Published on:

23 Nov 2025 08:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / बच्चों को मिली राहत, यूनिफॉर्म-जूते के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल, होगी सख्त कार्रवाई

