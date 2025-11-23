Patrika LogoSwitch to English

सागर

ट्रेन यात्रा करने वाले ध्यान दें! 45 दिन तक ये दर्जनों ट्रेनें रद्द, कई डाइवर्ट, ट्रैक निर्माण है कारण

Railway Latest Update: 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ट्रैक निर्माण के कारण बड़ी रेल व्यवस्था बदल रही है। कई ट्रेनें रद्द होंगी, जबकि कई को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा।

सागर

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

trains cancelled route diverted Track construction bina railway latest update

trains cancelled from bina railway station (Patrika.com)

Trains Cancelled: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रैक निर्माण कार्य (Track construction) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त करने व कुछ परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। (Railway Latest Update)

ये ट्रेनें हुई रद्द

रेलवे ने ललितपुर-बीना-ललितपुर मेमू ट्रेन 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बीना नहीं आएगी। वहीं, बेंगलुरु सिटी-लालकुआं 2 दिसंबर से 6 जनवरी, लालकुआं-बेंगलुरु सिटी स्पेशल 29 नवंबर से 3 जनवरी, हुबली-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी, योगनगरी ऋषिकेश-हुबली 27 नवंबर से 1 जनवरी, रक्सौल-उधना 29 नवंबर से 3 जनवरी, उधना-रक्सौल 30 नवंबर से 4 जनवरी, यशवंतपुर-योगनगरी ऋषिकेश 27 नवंबर से 1 जनवरी, योगनगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर 29 नवंबर से 1 जनवरी, बांद्रा टर्मिनस-बरहनी 30 नवंबर से 4 जनवरी, बरहनी-बांद्रा टर्मिनस 1 दिसंबर से 5 जनवरी, हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल 28 नवंबर से 2 जनवरी, गोरखपुर-हैदराबाद 30 नवंबर 4 जनवरी तक निरस्त रहेगी।

मथुरा-बयाना-सोगरिया-रूठियाई-बीना मार्ग

हरिद्वार-एलटीटी 28 नवंबर से 6 जनवरी, कालका-सांईनगर शिरडी 27 नवंबर से 4 जनवरी, दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर 1 दिसंबर से 5 जनवरी, निजामुद्दीन-नांदेड़ 26 नवंबर से 7 जनवरी, कटरा-कन्याकुमारी, 24 नवंबर से 5 जनवरी, चंडीगढ़-मदुर 28 नवंबर से 5 जनवरी, कटरा-चेन्नई सेंट्रल 25 नवंबर से 6 जनवरी, कटरा-तिरुनेलवेली 27 नवंबर से 1 जनवरी तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।ललितपुर-बीना मेमू ट्रेन 45 दिन नहीं आएगी बीना स्टेशन

ग्वालियर-गुना-बीना मार्ग

बरेली-एलटीटी 29 नवंबर से 3 जनवरी, बरेली-इंदौर 26 नवंबर से 7 जनवरी, आगरा कैंट-एलटीटी 29 नवंबर से 3 जनवरी, जम्मूतवी-तिरुपति 28 नवंबर से 2 जनवरी, जम्मूतवी-नांदेड़ 30 नवंबर से 4 जनवरी, निजामुद्दीन-अंबिकापुर 25 नवंबर से 6 जनवरी, जम्मूतवी-पुणे 24 नवंबर से 7 जनवरी तक।

कानपुर-इटावा-ग्वालियर-गुना मार्ग

दरभंगा-अहमदाबाद 1 दिसंबर से 5 जनवरी, अहमदाबाद-दरभंगा 28 नवंबर से 2 जनवरी तक।

अन्य वैकल्पिक मार्ग की ट्रेन

एलटीटी-अयोध्या कैंट 25 नवंबर से 6 जनवरी, महोबा खजुराहो-ललितपुर होकर, अयोध्या कैंट-एलटीटी 26 नवंबर से 1 जनवरी ललितपुर-खजुराहो-महोबा होकर, सूबेदारगंज-उधना स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक सूबेदारगंज-मानिकपुर-सतना-इटारसी होकर, उधना-सूबेदारगंज 25 नवंबर से 6 जनवरी तक इटारसी-सतना-मानिकपुर-प्रयागराज होकर, मुंबई सेंट्रल-कटिहार 29 नवंबर से 3 जनवरी तक प्रयागराज-मानिकपुर-कटनी-बीना होकर, कटिहार-मुंबई सेंट्रल 25 नवंबर से 1 जनवरी बीना-कटनी-मानिकपुर-प्रयागराज, सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल-गोमतीनगर 24 नवंबर से 5 जनवरी, गोविंदपुरी-भीमसेन-सतना-इटारसी होकर, गोमतीनगर-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल 28 नवंबर से 2 जनवरी तक इटारसी-सतना-भीमसेन-गोविंदपुरी होते हुए जाएगी। (Railway Latest Update)

Updated on:

23 Nov 2025 07:47 am

Published on:

23 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ट्रेन यात्रा करने वाले ध्यान दें! 45 दिन तक ये दर्जनों ट्रेनें रद्द, कई डाइवर्ट, ट्रैक निर्माण है कारण

