ट्रेन यात्रा करने वाले ध्यान दें! 45 दिन तक ये दर्जनों ट्रेनें रद्द, कई डाइवर्ट, ट्रैक निर्माण है कारण

trains cancelled from bina railway station (Patrika.com)
Trains Cancelled: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रैक निर्माण कार्य (Track construction) 25 नवंबर से 8 जनवरी तक किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त करने व कुछ परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। (Railway Latest Update)
रेलवे ने ललितपुर-बीना-ललितपुर मेमू ट्रेन 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बीना नहीं आएगी। वहीं, बेंगलुरु सिटी-लालकुआं 2 दिसंबर से 6 जनवरी, लालकुआं-बेंगलुरु सिटी स्पेशल 29 नवंबर से 3 जनवरी, हुबली-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी, योगनगरी ऋषिकेश-हुबली 27 नवंबर से 1 जनवरी, रक्सौल-उधना 29 नवंबर से 3 जनवरी, उधना-रक्सौल 30 नवंबर से 4 जनवरी, यशवंतपुर-योगनगरी ऋषिकेश 27 नवंबर से 1 जनवरी, योगनगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर 29 नवंबर से 1 जनवरी, बांद्रा टर्मिनस-बरहनी 30 नवंबर से 4 जनवरी, बरहनी-बांद्रा टर्मिनस 1 दिसंबर से 5 जनवरी, हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल 28 नवंबर से 2 जनवरी, गोरखपुर-हैदराबाद 30 नवंबर 4 जनवरी तक निरस्त रहेगी।
हरिद्वार-एलटीटी 28 नवंबर से 6 जनवरी, कालका-सांईनगर शिरडी 27 नवंबर से 4 जनवरी, दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर 1 दिसंबर से 5 जनवरी, निजामुद्दीन-नांदेड़ 26 नवंबर से 7 जनवरी, कटरा-कन्याकुमारी, 24 नवंबर से 5 जनवरी, चंडीगढ़-मदुर 28 नवंबर से 5 जनवरी, कटरा-चेन्नई सेंट्रल 25 नवंबर से 6 जनवरी, कटरा-तिरुनेलवेली 27 नवंबर से 1 जनवरी तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।ललितपुर-बीना मेमू ट्रेन 45 दिन नहीं आएगी बीना स्टेशन
बरेली-एलटीटी 29 नवंबर से 3 जनवरी, बरेली-इंदौर 26 नवंबर से 7 जनवरी, आगरा कैंट-एलटीटी 29 नवंबर से 3 जनवरी, जम्मूतवी-तिरुपति 28 नवंबर से 2 जनवरी, जम्मूतवी-नांदेड़ 30 नवंबर से 4 जनवरी, निजामुद्दीन-अंबिकापुर 25 नवंबर से 6 जनवरी, जम्मूतवी-पुणे 24 नवंबर से 7 जनवरी तक।
दरभंगा-अहमदाबाद 1 दिसंबर से 5 जनवरी, अहमदाबाद-दरभंगा 28 नवंबर से 2 जनवरी तक।
एलटीटी-अयोध्या कैंट 25 नवंबर से 6 जनवरी, महोबा खजुराहो-ललितपुर होकर, अयोध्या कैंट-एलटीटी 26 नवंबर से 1 जनवरी ललितपुर-खजुराहो-महोबा होकर, सूबेदारगंज-उधना स्पेशल 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक सूबेदारगंज-मानिकपुर-सतना-इटारसी होकर, उधना-सूबेदारगंज 25 नवंबर से 6 जनवरी तक इटारसी-सतना-मानिकपुर-प्रयागराज होकर, मुंबई सेंट्रल-कटिहार 29 नवंबर से 3 जनवरी तक प्रयागराज-मानिकपुर-कटनी-बीना होकर, कटिहार-मुंबई सेंट्रल 25 नवंबर से 1 जनवरी बीना-कटनी-मानिकपुर-प्रयागराज, सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल-गोमतीनगर 24 नवंबर से 5 जनवरी, गोविंदपुरी-भीमसेन-सतना-इटारसी होकर, गोमतीनगर-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल 28 नवंबर से 2 जनवरी तक इटारसी-सतना-भीमसेन-गोविंदपुरी होते हुए जाएगी। (Railway Latest Update)
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग