पुलिस की कार्रवाई से व्यापारी असंतुष्ट, हड़ताल पर बैठे, मंडी में खरीदी बंद

मंडी रोड पर व्यापारी के मुनीम के साथ हुई दिनदहाड़े लूट की वारदात के बाद से मंडी व्यापारियों में खासा आक्रोश है। घटना के बाद से मंडी व्यापारी हड़ताल पर है। जिससे मंडी में होने वाली डाक प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज का विक्रय नहीं कर पा रहे है। वहीं व्यापारी अभी तक हुई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है जब तक व्यापारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती मंडी में डाक शुरू नहीं करेगें।

दरअसल व्यापारी आरोपियों की गिरफ्तारी व अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहें। व्यापारियों का कहना है कि जबतक पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर लूट की रकम बरामद नहीं कर लेती तबतक कोई काम नहीं किया जाएगा। मंडी अध्यक्ष महेश साहू ने कहा कि पुलिस अभी तक आरोपियों को हिरासत में नहीं ले पाई है। स्थानीय लोगों ने जिसे पकड़ा था उसके अलावा एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है।

व्यापारियों की मांग है कि भाग्योदय से लेकर मंडी तक लाइट की व्यवस्था की जाएं। साथ ही उन्होंने मंडी परिसर के सामने से अतिक्रमण हटाया जाए। मंडी के आसपास की बस्ती में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे है। पुलिस को यहां निगरानी बढ़ानी चाहिए या फिर यहां से अतिक्रमण हटाना चाहिए।