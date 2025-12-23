कांपा बुंदेलखंड… सागर में सबसे ठंडा दिन, पारा 23 डिग्री पर, कोहरे का सागर में यलो और टीकमगढ़-छतरपुर में रेड अलर्ट

संभाग के शहरों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही, जिससे सडक़ों पर कुछ नजर नहीं आया। कोहरे साथ सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट हुई। हल्की धूप निकली, लेकिन धूप का अहसास नहीं हुआ। सोमवार को सागर में सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। 24 घंटे में ही दिन के तापमान में 4 डिग्री लुढ़ककर 23.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 8.9 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में घने कोहरे की संभावना जताई है। इसके साथ सागर में यलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी मध्यम कोहरा छाया रहेगा। संभाग के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय कोहरा और ठंड का असर बना रह सकता है। वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, वहीं बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव रखने की जरूरत है।