24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

हत्या के चार आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ग्राम सतौरिया में जमीन बंटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते दिया था घटना को अंजाम

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 24, 2025

Court sentences four murder accused to life imprisonment

फाइल फोटो

बीना. ग्राम सतौरिया में हुई हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार कुंडू ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर-लोक अभियोजक अमित गोयल ने बताया कि फरियादी प्रशांत कुर्मी ने बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बूठा उर्फ अजबसिंह कुर्मी निवासी सतौरिया से उसकी जमीन बंटवारा को लेकर रंजिश चली आ रही है। 26 जुलाई 2020 को वह अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी अजबसिंह आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा, रुपए देने से मना करने पर गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर अजबसिंह ने उसे लठी से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बीच-बचाव करने आए पिता महेन्द्रसिंह को सिर में लाठी मार दी। मौके पर नेतराम, संजू उर्फ संजय कुर्मी और ऋषिराज लाठियां लेकर आए। इसी बीच प्रशांत के बडे पापा राजेन्द्र कुर्मी, उनका बेटा विनोद कुर्मी, उसका भाई सुरेन्द्र कुर्मी मौके आ गया था, जिनके साथ चारों आरोपियों ने सभी के साथ मारपीट कर दी। घायलों कों अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां महेन्द्र ङ्क्षसह को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने अजब सिंह, संजय कुर्मी, नेतराम, ऋषिराज कुर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / हत्या के चार आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंचाई और डैम के गेटों से लीक हो रहे पानी से नदी का गिर रहा तेजी से जलस्तर

The river's water level is falling rapidly due to irrigation and water leaking from dam gates.
सागर

पुलिस की कार्रवाई से व्यापारी असंतुष्ट, हड़ताल पर बैठे, मंडी में खरीदी बंद

सागर

कांपा बुंदेलखंड… सागर में सबसे ठंडा दिन, पारा 23 डिग्री पर, कोहरे का सागर में यलो और टीकमगढ़-छतरपुर में रेड अलर्ट

सागर

चकराघाट पर गंगा आरती हुई, बच्चों के साथ महिलांए पहुंची

सागर

क्रिसमस : रोशनी से जगमग हुआ ईएलसी चर्च

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.