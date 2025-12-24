सेंट पीटर्स चर्च, सभी में आज मनेगा प्रभु यीशु का जन्मोत्सव

सेंट पीटर्स चर्च कैंट भारत के प्राचीनतम चर्चों में से एक है। इसका निर्माण 1840 में हुआ था। चर्च के सचिव और गल्र्स डिग्री कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन गिडियन बताते हैं कि वर्ष 1818 में सागर क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य में आया और 1 सितंबर 1835 को सागर में प्रथम ब्रिटिश केंटोनमेंट स्थापित की गई। केंट भारत का प्राचीनतम केंटोनमेंट तथा सेन्ट्रल प्रॉविन्स एण्ड बरार में स्थापित प्रथम केंटोनमेंट था। चर्च की नींव मास्टर्स एण्ड वेटरन ऑफ सेंट जॉन्स लॉज ने 16 जून 1836 को रखी थी और 12 जनवरी 1840 को इसमें प्रथम आराधना की गई तथा 6 जनवरी 1841 को इसमें पवित्र संस्कार किया गया। इस चर्च के निर्माण की लागत 11999 रुपए 14 आना और 5 पाई आई थी। चर्च की आंतरिक लंबाई 72.5 फीट तथा 10.2 फीट अतिरिक्त स्थान है जहां वेदी बनी हुई है तथा प्रीस्ट साहबान बैठते हैं एवं प्रभुभोज की विधि संपन्न की जाती है। प्रांतीय महासचिव सतेंद्र कनासिया ने बताया कि क्रिसमस पर धूमधाम से उत्साह मनाया जाएगा। आज रात 12 बजे प्रभु यीशु जा जन्म उत्सव मनेगा।