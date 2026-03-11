देवी यादे माता के गूंजे जयकारे, घोड़ा-बग्गी और बैंड-बाजों के साथ निकली शोभायात्रा

प्रजापति समाज की आराध्य देवी यादे माता स्मरण दिवस ( शीतला सप्तमी ) के अवसर पर शोभा यात्रा नील कंठेश्वर मंदिर इतवारी वार्ड से निकाली गई। शोभायात्रा में घोड़ा बग्गी, बैंड पार्टी, डीजे व महिलाएं सिर पर कलश रख कर चल रही थी। इतवारी टौरी स्थित नील कंठेश्वर मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई। यहां से विजय टॉकीज, कटरा, नमकमंडी, परकोटा और गौरमूर्ति होते हुए पुन: इतवारी टौरी पहुंची, यहां पूजन-आरती के बाद समापन हुआ।

इस वर्ष शोभायात्रा में मां यादे की साढ़े तीन फीट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा निकाली गई। परंपरा के अनुसार प्रतिमा पूरी तरह मिट्टी से तैयार की जाती है। नगर भ्रमण के बाद प्रतिमा का विधि-विधान से पूजन किया गया। शोभायात्रा में महिलाएं उत्साह के साथ सिर पर कलश लेकर चल रही थी। तीनबत्ती पहुंचने पर महिलाओं ने सेल्फी भी ली। प्रथम पूजन भी महिलाओं ने किया।