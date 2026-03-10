10 मार्च 2026,

मंगलवार

सागर

गेहूं से भरी ट्रॉली में लगी आग, फसल जलकर खाक, वाहन चालक ने ट्रैक्टर बचाया

बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बड़कुआ में रविवार रात गेहूं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे में ट्रॉली में रखी फसल जल गई, वहीं वाहन चालक ने ट्रैक्टर को सुरक्षित कर लिया। किसान यहां खेत से कटाई कर लाई जा रही गेहूं की फसल से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में अचानक आग लग [&hellip;]

सागर

image

Rizwan ansari

Mar 10, 2026

बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बड़कुआ में रविवार रात गेहूं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे में ट्रॉली में रखी फसल जल गई, वहीं वाहन चालक ने ट्रैक्टर को सुरक्षित कर लिया। किसान यहां खेत से कटाई कर लाई जा रही गेहूं की फसल से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्राली में रखी पूरी फसल जलकर खाक हो गई। दरअसल, किसान महाराज सिंह ठाकुर रात करीब 8 बजे अपने खेत से गेहूं की फसल को ट्रैक्टर-ट्रॉली में फसल भरकर घर की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रॉली में रखी फसल में आग लग गई। आग लगते ही किसान ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया, जिससे ट्रैक्टर सुरक्षित बच गया।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। लोगों ने पानी डालकर और पास में खड़ी जेसीबी मशीन की मदद से फसल को अलग करने की कोशिश की, लेकिन गेहूं की फसल सूखी होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरी फसल जल गई। इस आगजनी में ट्राॅली को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का कारण अभी भी अज्ञात है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गेहूं से भरी ट्रॉली में लगी आग, फसल जलकर खाक, वाहन चालक ने ट्रैक्टर बचाया

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

पु़लिस ने अवैध शराब परिवहन करते वाहन पकड़ा, 12 पेटी शराब जब्त

सागर

लगातार दूसरे दिन 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

सागर

राम जानकी मंदिर में सजा करीला धाम का मेला, नर्तकियों व राई गायकों ने बधाई से बांधा समां

सागर

दिन दहाड़े मंदिर में घुसकर गैंती से तोड़ा दान पेटी का ताला, चोरी किए रुपए, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई घटना

In broad daylight, a man broke into a temple and stole money from a donation box, the incident captured on CCTV.
सागर

अमृत योजना 2.0: पाइप लाइन डालने में बरती जा रही लापरवाही, खामियाजा भुगतेंगे शहरवासी

Amrit Yojana 2.0: Negligence in laying pipelines, residents to bear the brunt
सागर
