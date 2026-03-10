पु़लिस ने अवैध शराब परिवहन करते वाहन पकड़ा, 12 पेटी शराब जब्त

गौरझामर थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे एक आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में देशी शराब और वाहन जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरखेड़ा रोड एमपी नगर कॉलोनी के पास एक वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। जानकारी के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार को रोककर जांच की। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुनील पुत्र बद्री प्रसाद लोधी 32 वर्ष निवासी बीजासेन मोहल्ला गौरझामर बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 12 पेटी देशी शराब बरामद हुई। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है।