वाटर कूलर: कहीं टोंटी नहीं, तो कहीं लगी जंग, दुकानदार और राहगीर ठंडे पानी के लिए परेशान

बीना. शहर में सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन ज्यादातर वाटर कूलर खराब पड़े हैं। अधिकारी इन्हें चालू कराने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बावजूद इसके इन्हें ठीक नहीं कराया जा सका है। कुछ वाटर कूलरों से टोंटियां गायब हैं, जबकि कुछ जंग खा रहे हैं, कहीं खराब पड़े हैं। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।