जंक्शन से हर दिन निकलती हैं डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनें, लेकिन कई ट्रेनों का समय से संचालन न होने से कारण परेशान यात्री

दरअसल बीना जंक्शन से सभी दिशाओं के लिए हर दिन डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनें निकलतीं हैं। लेकिन अभी भी इसमें सागर ऐसा रुट है जहां पर उचित समय पर ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से सैकड़ों यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कोराना काल के पहले बीना से सागर के लिए सुबह आठ बजे बीना-दमोह पैंसेजर ट्रेन चलाई जाती थी, जो सुबह 8 बजे बीना से चलकर सुबह 10 बजे सागर व दोपहर 12 बजे दमोह पहुंच जाती थी। यह ट्रेन बीना सहित बीना से सागर के बीच मिलने वाले सभी गांव व शहर के यात्रियों के लिए मुख्य ट्रेन थी। क्योंकि इस ट्रेन से यात्री समय से अपने गंतव्य के लिए पहुंच जाते थे। बीना से ही यह ट्रेन फुल हो जाती थी।