11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत 4 गंभीर, अनियंत्रित होकर पलटी बेलगाम कार

Road Accident : हड़कल गांव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर कार पलटने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल, एक मृतक की अगले महीने होनी थी शादी। खुशियों के बीच परिवार में पसरा मातम।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 11, 2026

Road Accident

हड़कल गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)

Road Accident :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के अंतर्गत आने वाले ग्राम हड़कल के पास बुधवार सुबह करीब 5 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक युवक की अगले माह शादी होने वाली थी और उसके विवाह के कार्ड भी बंट चुके थे, जिससे परिवार में मातम छा गया है।

जानकारी के अनुसार, बीना और भोपाल के कुछ युवक कुरवाई रोड स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। समारोह में शामिल होने के बाद सभी युवक सुबह करीब 5 बजे कार से रिफाइनरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम हड़कल के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि, कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 की मौत, 4 घायल

हादसे में सैफ उर्फ मोंटू पिता सलामत खान (30) और यश पिता पहलाद अहिरवार (22) निवासी भीम वार्ड की मौत हो गई। वहीं, कार में सवार श्रेयांश, प्रियांश, अमन और विशाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

10 तारीख को होनी थी मोंटू की शादी

बताया जा रहा है कि, हादसे में जान गंवाने वाले सैफ उर्फ मोंटू की अगले महीने की 10 तारीख को शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे। लेकिन, हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

जांच में जुटी पुलिस

इधर सूचना मिलने पर आगासौद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत 4 गंभीर, अनियंत्रित होकर पलटी बेलगाम कार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंक्शन से हर दिन निकलती हैं डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनें, लेकिन कई ट्रेनों का समय से संचालन न होने से कारण परेशान यात्री

More than 150 trains depart from the junction every day, but passengers are troubled due to many trains not running on time.
सागर

वाटर कूलर: कहीं टोंटी नहीं, तो कहीं लगी जंग, दुकानदार और राहगीर ठंडे पानी के लिए परेशान

Water coolers: Some have no taps, some have rust, leaving shopkeepers and passersby struggling for cold water.
सागर

गेहूं से भरी ट्रॉली में लगी आग, फसल जलकर खाक, वाहन चालक ने ट्रैक्टर बचाया

सागर

पु़लिस ने अवैध शराब परिवहन करते वाहन पकड़ा, 12 पेटी शराब जब्त

सागर

लगातार दूसरे दिन 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.