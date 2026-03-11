दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत 4 गंभीर, अनियंत्रित होकर पलटी बेलगाम कार

Road Accident :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के अंतर्गत आने वाले ग्राम हड़कल के पास बुधवार सुबह करीब 5 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक युवक की अगले माह शादी होने वाली थी और उसके विवाह के कार्ड भी बंट चुके थे, जिससे परिवार में मातम छा गया है।