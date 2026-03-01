11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सीएम मोहन यादव ने खाई बरी की सब्जी-बिजोरे-कचरिया, चिरौंजी की बर्फी का भी उठाया लुत्फ

Sagar- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया

2 min read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Mar 11, 2026

CM Mohan Yadav inaugurated Gyanveer University in Sagar

CM Mohan Yadav inaugurated Gyanveer University in Sagar

Sagar- महान शिक्षाविद् डॉ. हरि सिंह गौर की धरती सागर Sagar को बुधवार को बड़ी सौगातें मिलीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राहतगढ़ और जेसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने डॉ. हरि सिंह गौर के योगदान को रेखांकित किया। सीएम ने कहा कि डॉ. गौर ने
ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बुंदेलखंड के सागर Sagar में शिक्षा का नया सूर्योदय किया। उन्हीं के प्रयासों से बुंदेलखंड को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय में मूट कोर्ट का अवलोकन करते हुए छात्र-छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बरी की सब्जी, बिजोरे, कचरिया जैसे बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए बुंदेलखंड सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास के लिए 27 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी। इससे क्षेत्र में करोड़ों का निवेश आएगा और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सागर Sagar अब उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय (स्टेट यूनिवर्सिटी) और मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदित्य सिंह राजपूत ने स्वागत उदबोधन में विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी दी।

बुंदेली स्वाद का लुत्फ उठाया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां बुंदेली स्वाद का लुत्फ उठाया। उनकी थाली में बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। इनमें मुख्य रूप से मेथी और चने की भाजी, कड़ी पकौड़ा, दही बड़े, पारंपरिक स्वाद के साथ बिजोरे, कचरिया, बरी की सब्जी और प्रसिद्ध महेरी, खीचला, पापड़, मंगोड़ी और गुजराती नमकीन, चिरौंजी की बर्फी, आम-नींबू का अचार और ताजगी से भरपूर आम का पना शामिल थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड के पारंपरिक खान-पान संस्कृति की सराहना करते हुए इसे सेहत के लिए भी उत्तम बताया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुंदेलखंड के पारंपरिक मोटे अनाज (Millets) से बने व्यंजनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ज्वार, बाजरा, मक्का की रोटी न केवल ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि हमारी प्राचीन आहार पद्धति का गौरव भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेली व्यंजन केवल स्वाद में ही बेमिसाल नहीं हैं, बल्कि यह पाचन की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। ज्वार-बाजरा जैसे मोटे अनाज स्वास्थ्य का आधार हैं।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, रहली विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, खुरई विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, बण्डा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी, बीना विधायक निर्मला सप्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत, महापौर नगर निगम सागर संगीता सुशील तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

कलाकारों को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाकर सराहना की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सागर प्रवास के दौरान बुंदेली संस्कृति की जीवंत प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींच लिया। स्थानीय बुंदेली कलाकारों एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कलाकारों ने राई, बधाई एवं अन्य लोक गीतों की प्रस्तुतियां दीं, जिसमें ढोलक, नगड़िया, बांसुरी, मंजीरा और अन्य पारंपरिक बुंदेली वाद्य यंत्रों की धुनें गूंज उठी। मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलाकारों को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाकर सराहना की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सीएम मोहन यादव ने खाई बरी की सब्जी-बिजोरे-कचरिया, चिरौंजी की बर्फी का भी उठाया लुत्फ

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन पीढिय़ों ने उत्साह से मिलकर खेली अबीर-गुलाल होली, समरसता का दिया संदेश

सागर

देवी यादे माता के गूंजे जयकारे, घोड़ा-बग्गी और बैंड-बाजों के साथ निकली शोभायात्रा

सागर

दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत 4 गंभीर, अनियंत्रित होकर पलटी बेलगाम कार

Road Accident
सागर

जंक्शन से हर दिन निकलती हैं डेढ़ सौ से ज्यादा ट्रेनें, लेकिन कई ट्रेनों का समय से संचालन न होने से कारण परेशान यात्री

More than 150 trains depart from the junction every day, but passengers are troubled due to many trains not running on time.
सागर

वाटर कूलर: कहीं टोंटी नहीं, तो कहीं लगी जंग, दुकानदार और राहगीर ठंडे पानी के लिए परेशान

Water coolers: Some have no taps, some have rust, leaving shopkeepers and passersby struggling for cold water.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.