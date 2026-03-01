सीएम मोहन यादव ने खाई बरी की सब्जी-बिजोरे-कचरिया, चिरौंजी की बर्फी का भी उठाया लुत्फ

Sagar- महान शिक्षाविद् डॉ. हरि सिंह गौर की धरती सागर Sagar को बुधवार को बड़ी सौगातें मिलीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राहतगढ़ और जेसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने डॉ. हरि सिंह गौर के योगदान को रेखांकित किया। सीएम ने कहा कि डॉ. गौर ने

ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बुंदेलखंड के सागर Sagar में शिक्षा का नया सूर्योदय किया। उन्हीं के प्रयासों से बुंदेलखंड को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय में मूट कोर्ट का अवलोकन करते हुए छात्र-छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बरी की सब्जी, बिजोरे, कचरिया जैसे बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया।