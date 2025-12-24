पार्षद नईम की दूसरी बीवी ने घर में घुसने ताला तोड़ा, फिर दीवार, बहू-बेटी के विरोध पर विवाद

लाजपतपुरा वार्ड के पार्षद नईम खान की मौत के बाद अब उनकी पत्नियों के बीच का विवाद सामने आया है। दूसरी पत्नी मायके से लौटी तो शनिचरी के घर में ताला लगा हुआ था। इसे तोड़कर वह अंदर चली गई। इस बात पर नईम की बहू और बेटी ने ऐतराज किया। नौबत यह आई कि मारपीट और पत्थरबाजी तक हो गई।

दरअसल नईम खान की मौत के बाद उनकी बेटी आयशा और बहू शिफा़ ने दोनों घरों मेें ताला डाल दिया था। यह दोनों घर इन्हीं के नाम पर हैं। नईम की मौत के बाद से मायके में रह रही दूसरी पत्नी रेहाना सोमवार को अपनी मां चंदा और बहन फरजाना के साथ लौटकर आई। ताला तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश की। एक घर का ताला तोड़ दिया और जब दूसरे घर का ताला नहीं टूटा तो दीवार तोड़कर अंदर चली गई।