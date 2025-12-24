24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

नेपाल के काठमांडू से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाई एमपी पुलिस

MP police: आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 लाख 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं, एक गलती पड़ गई भारी।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Dec 24, 2025

SAGAR

mp police arrest robbery accused from nepal kathmandu

MP News: मध्यप्रदेश के सागर में मंडी व्यापारी के मुनीम से लूट करने वाले फरार दो आरोपियों को पुलिस ने नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को सागर लेकर आई है और उनका जुलूस निकाला। इनके कब्जे से लूटे गए 14 लाख रुपए में से 10 लाख 40 हजार रुपए बरामद किए हैं, वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त की है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेन्द्र ठाकुर 38 वर्ष निवासी ग्राम सेमराकलां और कुलदीप दांगी 23 वर्ष निवासी पिपरिया बिलहरा पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए देश की सीमा लांघ नेपाल भाग गए थे।

एक गलती से पकड़ाए

पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी पहले राहतगढ़ पहुंचे, यहां रुपए का बंटवारा कर बीना-खुरई होते हुए बस से भोपाल और फिर ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद वह सभी देहरादून के रास्ते नेपाल पहुंचे। जहां वह एक धर्मशाला में रुके थे। शातिर अपराधियों ने पुलिस से बचने के लिए अपने फोन बंद कर लिए थे। इसी बीच वह एक चूक कर बैठे धर्मेंद्र ने भोपाल में एक व्यक्ति से फोन लेकर परिवार के सदस्य को फोन लगाया था। यहीं से पुलिस को आरोपियों की लोकेशन का पता चला। जानकारी लगते ही पुलिस ने तत्काल आरोपियों का पीछा किया। पुलिस ने पहचान करने के लिए भगवानगंज स्थित बैंक से लेकर वारदात स्थल तक के कैमरे देखे। इसके बाद भोपाल में कैमरों की तलाशी ली गई, जिससे पहचान की पुष्टी हुई।

3 टीमें बनाई थीं, 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग तीन टीमों को भोपाल, दिल्ली और नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना किया। पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 70 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली। नेपाल पुलिस से समन्वय स्थापित करने के बाद सीमा पार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी धर्मेंद्र और साथी कुलदीप को गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मेन्द्र ने पूरी प्लानिंग की थी और साथियों को तक नहीं बताया था। उसने पहले हफ्ते भर तक अकेले ही मुनीम की रैकी की। पूरी योजना बनाने के बाद उसने घटना के दिन साथी भूपेंद्र और कुलदीप सिंह को बुलाया, तीनों ने शराब पार्टी की। इसके बाद दोनों को भरोसे में लेकर लूट का प्लान बताया और वारदात को अंजाम दिया था।

ये भी पढ़ें

नीमच में पुलिस की बड़ी सफलता, 7 मिनट की मुस्तैदी से बुजुर्ग दंपत्ति के 60 लाख बचाए
नीमच
neemuch

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 10:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नेपाल के काठमांडू से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाई एमपी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्षद नईम की दूसरी बीवी ने घर में घुसने ताला तोड़ा, फिर दीवार, बहू-बेटी के विरोध पर विवाद

सागर

पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने चचेरे भाई की हत्या का फरार आरोपी भोपाल से गिरफ्तार

सागर

24 घंटे में ही 6 डिग्री उछला दिन का पारा, 29 डिग्री पर पहुंचा

सागर

सेंट पीटर्स चर्च, सभी में आज मनेगा प्रभु यीशु का जन्मोत्सव

सागर

सावधान… ये है यमलोक का रास्ता! इस सड़क पर हो चुकी हैं 40 से ज्यादा मौतें

Sagar-Damoh State Highway
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.