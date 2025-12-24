नेपाल के काठमांडू से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाई एमपी पुलिस

पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी पहले राहतगढ़ पहुंचे, यहां रुपए का बंटवारा कर बीना-खुरई होते हुए बस से भोपाल और फिर ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद वह सभी देहरादून के रास्ते नेपाल पहुंचे। जहां वह एक धर्मशाला में रुके थे। शातिर अपराधियों ने पुलिस से बचने के लिए अपने फोन बंद कर लिए थे। इसी बीच वह एक चूक कर बैठे धर्मेंद्र ने भोपाल में एक व्यक्ति से फोन लेकर परिवार के सदस्य को फोन लगाया था। यहीं से पुलिस को आरोपियों की लोकेशन का पता चला। जानकारी लगते ही पुलिस ने तत्काल आरोपियों का पीछा किया। पुलिस ने पहचान करने के लिए भगवानगंज स्थित बैंक से लेकर वारदात स्थल तक के कैमरे देखे। इसके बाद भोपाल में कैमरों की तलाशी ली गई, जिससे पहचान की पुष्टी हुई।