नीमच में पुलिस की बड़ी सफलता, 7 मिनट की मुस्तैदी से बुजुर्ग दंपत्ति के 60 लाख बचाए

साइबर सेल से मिली जानकारी के अनुसार, विकास नगर निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति को पिछले करीब 15 दिनों से साइबर ठग परेशान कर रहे थे। ठग खुद को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उन्हें मानसिक रूप से भयभीत कर दिया गया था। डर के चलते दंपत्ति ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी के रूप में रखी करीब 60 लाख रुपये की एफडी तुड़वा ली थी और ठगों द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर करने ही वाले थे। इसी दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच से मिली गुप्त सूचना के आधार पर नीमच साइबर सेल प्रभारी प्रदीप शिंदे अपनी टीम के साथ महज 7 मिनट में दंपत्ति के घर पहुंच गए।