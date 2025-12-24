24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

नीमच में पुलिस की बड़ी सफलता, 7 मिनट की मुस्तैदी से बुजुर्ग दंपत्ति के 60 लाख बचाए

mp news: एसपी का निर्देश मिलते ही महज 7 मिनट में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Dec 24, 2025

neemuch

police save 60 lakh digital arrest cyber fraud

mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए न केवल बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया बल्कि 60 लाख रुपये का नुकसान होने से भी बचा लिया। शातिर ठग दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनकर उन्हें झूठे मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 15 दिनों से परेशान कर रहे थे और दंपत्ति भी डर के कारण अपनी जमा पूंजी की 60 लाख रुपये की एफडी तुड़वाकर शातिर ठग के खाते में ट्रांसफर करने ही वाले थे।

महज 7 मिनट में बुजुर्ग दंपत्ति के बचाए 60 लाख

साइबर सेल से मिली जानकारी के अनुसार, विकास नगर निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति को पिछले करीब 15 दिनों से साइबर ठग परेशान कर रहे थे। ठग खुद को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उन्हें मानसिक रूप से भयभीत कर दिया गया था। डर के चलते दंपत्ति ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी के रूप में रखी करीब 60 लाख रुपये की एफडी तुड़वा ली थी और ठगों द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर करने ही वाले थे। इसी दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच से मिली गुप्त सूचना के आधार पर नीमच साइबर सेल प्रभारी प्रदीप शिंदे अपनी टीम के साथ महज 7 मिनट में दंपत्ति के घर पहुंच गए।

बुरी तरह डर गए थे बुजुर्ग दंपत्ति

शातिर ठग की बातों में आकर बुजुर्ग दंपत्ति इस कदर डरे हुए थे कि जब असली पुलिस उनके घर पहुंची तब भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। इस पर सायबर सेल टीम ने लगभग दो घंटे तक काउंसलिंग कर उन्हें भरोसे में लिया और समझाया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। एसपी अंकित जायसवाल ने दंपत्ति से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि सीबीआई, ईडी या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं करती। किसी भी अनजान कॉल, धमकी या डराने वाले संदेश से घबराकर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या निजी विवरण साझा न करें।

ये भी पढ़ें

एमपी में तहसीलदार के सामने पति-पत्नी ने खुद को आग लगाई, कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया
देवास
dewas

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 07:55 pm

Published on:

24 Dec 2025 07:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच में पुलिस की बड़ी सफलता, 7 मिनट की मुस्तैदी से बुजुर्ग दंपत्ति के 60 लाख बचाए

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो साल जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू, 12 मीटर चौड़ी सड़क से कोटा जाने में होगी आसानी

neemuch-kota road construction begins mp news
नीमच

4 राज्य…160 मोबाइल, 26 लाख की कीमत; पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता

neemuch news
नीमच

कांग्रेस में बगावत! 30 पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे, व्हाट्स एप पर दिखा विद्रोह

MP Congress Big Breaking
नीमच

120 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़े शख्स का हाईवोल्टेज ड्रामा, इलाके में हड़कंप

Neemuch News
नीमच

खिलाडिय़ों ने देश का नाम रोशन किया

neemuch news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.