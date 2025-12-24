पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने चचेरे भाई की हत्या का फरार आरोपी भोपाल से गिरफ्तार

नरयावली थाने का फरार इनामी मुख्य आरोपी भोपाल से दबोच लिया गया है। उसने चचेरे भाई से अपने पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में दो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे।

नरयावली थाना क्षेत्र की यह घटना 25 नवंबर 2025 की है, पुलिस को शक्ति घाटी की पहाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और जांच शुरू की। मृतक की शिनाख्त निरंजन सिंह राजपूत 40 वर्ष निवासी सरखड़ी, थाना खुरई देहात के रूप में हुई थी। हत्या की आशंका होने पर जांच की गई। जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों रूपसिंह राजपूत, शैतानसिंह राजपूत दोनों सरखड़ी निवासी और राजेश राजपूत सिलोदा निवासी ने मिलकर मृतक के सिर पर पत्थर पटककर उसकी बेरहमी से हत्या की थी।