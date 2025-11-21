SIR: ‘गांव में दिखाई दिया तो…’ बीएलओ को ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

blo threatened during SIR Survey in sehore (फोटो- सोशल मीडिया)
SIR Survey: चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। सीहोर के श्यामपुर थाना पुलिस ने आरोपी ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि बीएलओ गांवों में एसआइआर के प्रपत्र भरने के लिए गए थे, तभी एक ग्रामीण ने अभद्रता कर दी, जिसे लेकर विवाद हो गया। (MP News)
जानकारी के अनुसार, बीएलओ सुनील राय शासकीय प्राथमिक शाला रामपलासी में पदस्थ हैं। स्कूल में एसआइआर से संबंधित दस्तावेजी कार्य कर रहे थे, इसी दौरान विजय पिता सूरज सिंह निवासी रामपलासी कक्ष में पहुंचा और कथित रूप से बीएलओ के साथ गाली-गलौज करने लगा। बुधवार देर शाम श्यामपुर थाने में बीएलओ की तरफ से की गई शिकायत में बीएलओ सुनील राय ने बताया कि आरोपी विजय सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि वह गांव में दिखाई दिया तो उसकी हत्या कर देगा।
चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआइआर सर्वे के तहत बीएलओ को गांव में बार-बार जाना पड़ता है, ऐसे में यह घटना निर्वाचन कार्य में बाधा डालने का प्रयास मानी जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी विजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
