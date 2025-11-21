Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

SIR: ‘गांव में दिखाई दिया तो…’ बीएलओ को ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

MP News: एसआईआर सर्वे के दौरान बीएलओ सुनील राय को एक ग्रामीण ने धमकाया और गाली-गलौज की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Akash Dewani

Nov 21, 2025

SIR Survey blo threatened shyampur police arrested villager mp news

blo threatened during SIR Survey in sehore (फोटो- सोशल मीडिया)

SIR Survey: चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। सीहोर के श्यामपुर थाना पुलिस ने आरोपी ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि बीएलओ गांवों में एसआइआर के प्रपत्र भरने के लिए गए थे, तभी एक ग्रामीण ने अभद्रता कर दी, जिसे लेकर विवाद हो गया। (MP News)

ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

जानकारी के अनुसार, बीएलओ सुनील राय शासकीय प्राथमिक शाला रामपलासी में पदस्थ हैं। स्कूल में एसआइआर से संबंधित दस्तावेजी कार्य कर रहे थे, इसी दौरान विजय पिता सूरज सिंह निवासी रामपलासी कक्ष में पहुंचा और कथित रूप से बीएलओ के साथ गाली-गलौज करने लगा। बुधवार देर शाम श्यामपुर थाने में बीएलओ की तरफ से की गई शिकायत में बीएलओ सुनील राय ने बताया कि आरोपी विजय सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि वह गांव में दिखाई दिया तो उसकी हत्या कर देगा।

पुलिस ने ग्रामीण को किया गिरफ्तार

चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआइआर सर्वे के तहत बीएलओ को गांव में बार-बार जाना पड़ता है, ऐसे में यह घटना निर्वाचन कार्य में बाधा डालने का प्रयास मानी जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी विजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

इतना बढ़ गया विवाद? अब CM तक पहुंचेगा जिला पंचायत का झगड़ा, अध्यक्ष और CMO के बीच तनातनी
टीकमगढ़
tikamgarh panchayat controversy reaches cm mohan yadav mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / SIR: ‘गांव में दिखाई दिया तो…’ बीएलओ को ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

साहस: स्कूटी से किया 2327 किमी. का सफर, पूरी कर ली 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा

(सोर्स: सोशल मीडिया)
सीहोर

ट्रैफिक अलर्ट: 17 नवंबर को बंद रहेगा ये स्टेट हाईवे, 6 प्वाइंट बनाकर रास्ते किए डायवर्ट

almi ijtema bhopal traffic plan Indore-Bhopal Highway sehore police mp news
सीहोर

आधी रात को कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

Massive Fire In Cloth Shop
सीहोर

एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी

sehore
सीहोर

बंगाली डॉक्टर को बचाने उतरा पूरा गांव! स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की टीम का किया घेराव, मचा बवाल

health department team bengali doctor illegal clinic sehore mp news
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.