SIR: ‘गांव में दिखाई दिया तो…’ बीएलओ को ग्रामीण ने दी जान से मारने की धमकी

जानकारी के अनुसार, बीएलओ सुनील राय शासकीय प्राथमिक शाला रामपलासी में पदस्थ हैं। स्कूल में एसआइआर से संबंधित दस्तावेजी कार्य कर रहे थे, इसी दौरान विजय पिता सूरज सिंह निवासी रामपलासी कक्ष में पहुंचा और कथित रूप से बीएलओ के साथ गाली-गलौज करने लगा। बुधवार देर शाम श्यामपुर थाने में बीएलओ की तरफ से की गई शिकायत में बीएलओ सुनील राय ने बताया कि आरोपी विजय सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि वह गांव में दिखाई दिया तो उसकी हत्या कर देगा।