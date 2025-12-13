13 दिसंबर 2025,

शनिवार

सीहोर

महिला SI की बेकाबू थार ने 4 को रौंदा, मची चीख-पुकार

MP News: एमपी के सीहोर के आष्टा थाने का मामला, प्रारंभिक जांच में लापरवाही उजागर, एसपी ने लिया बड़ा एक्शन...

सीहोर

image

Sanjana Kumar

Dec 13, 2025

MP News

MP News: सीहोर की SI की तेज रफ्तार थार का कहर टूटा। दुर्घटनाग्रस्त थार। (photo: patrika)

MP News: आष्टा थाने में पदस्थ सब-इंस्पेक्टर किरण राजपूत की तेज रफ्तार एसयूवी ने बिलकिसगंज जोड़ पर चार लोगों को टक्कर मार दी। गंभीर घायल एक व्यक्ति की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीन का इलाज जारी है।

तेज रफ्तार के कारण बेकाबू हुई थी थार

एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने एसआइ राजपूत के विरुद्ध एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया। एसआइ किरण अपनी बीमार मां को देखने भोपाल जा रही थीं। बिलकिसगंज जोड़ के पास वाहन बेकाबू होकर बाइक सवार विजय राजौरिया (46) निवासी रातीबड़ और उनके भाई हृदेश राजौरिया को टक्कर मारते हुए बढ़ा तथा कंबल बेचने वाले वकील बंजारा (28) निवासी कोयलखेड़ी घोंसला, उज्जैन और लखन (18) पुत्र मदनलाल को भी चपेट में ले लिया। चारों को सीहोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से भोपाल रेफर किया गया।

लापरवाही आई सामने, SP ने किया निलंबित

टीआइ रवींद्र यादव के अनुसार सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध केस दर्ज कर वाहन एमपी 04 जेडडब्ल्यू 7803 जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सीहोर के आष्टा में हुआ ये हादसा तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण में लापरवाही के कारण होना पाया गया है।

Published on:

13 Dec 2025 01:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / महिला SI की बेकाबू थार ने 4 को रौंदा, मची चीख-पुकार

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

