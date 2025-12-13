महिला SI की बेकाबू थार ने 4 को रौंदा, मची चीख-पुकार

एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने एसआइ राजपूत के विरुद्ध एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया। एसआइ किरण अपनी बीमार मां को देखने भोपाल जा रही थीं। बिलकिसगंज जोड़ के पास वाहन बेकाबू होकर बाइक सवार विजय राजौरिया (46) निवासी रातीबड़ और उनके भाई हृदेश राजौरिया को टक्कर मारते हुए बढ़ा तथा कंबल बेचने वाले वकील बंजारा (28) निवासी कोयलखेड़ी घोंसला, उज्जैन और लखन (18) पुत्र मदनलाल को भी चपेट में ले लिया। चारों को सीहोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से भोपाल रेफर किया गया।