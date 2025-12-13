महिला SI की बेकाबू थार ने 4 को रौंदा, मची चीख-पुकार

MP News: सीहोर की SI की तेज रफ्तार थार का कहर टूटा। दुर्घटनाग्रस्त थार। (photo: patrika)
MP News: आष्टा थाने में पदस्थ सब-इंस्पेक्टर किरण राजपूत की तेज रफ्तार एसयूवी ने बिलकिसगंज जोड़ पर चार लोगों को टक्कर मार दी। गंभीर घायल एक व्यक्ति की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीन का इलाज जारी है।
एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने एसआइ राजपूत के विरुद्ध एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया। एसआइ किरण अपनी बीमार मां को देखने भोपाल जा रही थीं। बिलकिसगंज जोड़ के पास वाहन बेकाबू होकर बाइक सवार विजय राजौरिया (46) निवासी रातीबड़ और उनके भाई हृदेश राजौरिया को टक्कर मारते हुए बढ़ा तथा कंबल बेचने वाले वकील बंजारा (28) निवासी कोयलखेड़ी घोंसला, उज्जैन और लखन (18) पुत्र मदनलाल को भी चपेट में ले लिया। चारों को सीहोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से भोपाल रेफर किया गया।
टीआइ रवींद्र यादव के अनुसार सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध केस दर्ज कर वाहन एमपी 04 जेडडब्ल्यू 7803 जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सीहोर के आष्टा में हुआ ये हादसा तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण में लापरवाही के कारण होना पाया गया है।
