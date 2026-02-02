पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आएंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, 17 फरवरी को होगा बड़ा कार्यक्रम

Pandit Pradeep Mishra- महाशिवरात्रि पास आ गई है और इसी के साथ महोत्सव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस मौके पर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में हर वर्ष की तरह इस साल भी रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा के तत्वावधान में यह महोत्सव 14 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी तक चलेगा। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस बार कुबेरेश्वर धाम में ‘ग्रीन शिवरात्रि’ मनाई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में महाशिवरात्रि पर देश-विदेश में एक करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि रुद्राक्ष महोत्सव के सातों दिन यहां प्रमुख संत आएंगे। 17 फरवरी को पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी कुबेरेश्वर धाम आएंगे।