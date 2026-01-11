किसानों पर बिजली कंपनी की मार, 14 गांवों को कर दिया ब्लैक आउट, ये है कारण

जिले में बिजली कंपनी के करीब 2 लाख 18 हजार उपभोक्ता है। 78 सब स्टेशन से करीब 19 हजार ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली की सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई के लिए कंपनी के पास 33 केवी के 47 और 11 केवी के 343 फीटर का नेटवर्क है। एक दिन में बिजली कंपनी करीब 40 लाख रुपए बिजली की सप्लाई करती है। कंपनी का जिले में करीब 145 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर वसूली के लिए सख्ती शुरु की है, लेकिन यह सख्ती किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रबी सीजन की सिंचाई का काम चल रहा है, ऐसे में बिजली सप्लाई बंद होने से किसान परेशान हो गए है।