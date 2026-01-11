किसानों पर बिजली कंपनी की मार, 14 गांवों को कर दिया ब्लैक आउट, ये है कारण

Electricity Blackout in 14 Villages (फोटो- Freepik)
MP News: सीहोर के खेतों में रबी सीजन (Rabi Season) की गेहूं फसल लहलहाने लगी है। किसानों को उम्मीद है कि सबकुछ ठीक रहा तो इस बार अच्छी पैदावार होगी। मौसम भी अनुकूल है, फसल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगह गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई का काम चल रहा है। फसल को पानी की जरूरत है और बिजली कंपनी ने बकाया वसूली के लिए सख्ती शुरु कर दी है।
कंपनी की सख्ती भी ऐसी है कि बिना बताए गुरुवार को 48 लाख रुपए बकाया होने पर सीहोर और आष्टा क्षेत्र के करीब 14 गांव की बिजली सप्लाई (Electricity Blackout) बंद कर दी। कंपनी ने एक साथ 30 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद किए है, जिससे क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। किसान एक ही बात कह रहे है, सीजन में इस तरह का ब्लैकआउट सरकार ये तो नाइंसाफी है।
बिजली कंपनी ने सिंचाई कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हॉर्स पॉवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत संयोजन के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 5 रुपए निर्धारित किया है। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी, जहां विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अब तक प्रचलित व्यवस्था में किसानों से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2500 रुपए पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा कराई जा रही थी।
नवीन निर्णय के तहत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों की जांच के उपरांत मात्र 5 रुपए शुल्क में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित कर ली जाएगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोगद्वारा जारी विनियम-2022 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत सुविधा सरल, सुलभ एवं किफायती बनाना है।
जिले में बिजली कंपनी के करीब 2 लाख 18 हजार उपभोक्ता है। 78 सब स्टेशन से करीब 19 हजार ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली की सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई के लिए कंपनी के पास 33 केवी के 47 और 11 केवी के 343 फीटर का नेटवर्क है। एक दिन में बिजली कंपनी करीब 40 लाख रुपए बिजली की सप्लाई करती है। कंपनी का जिले में करीब 145 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर वसूली के लिए सख्ती शुरु की है, लेकिन यह सख्ती किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रबी सीजन की सिंचाई का काम चल रहा है, ऐसे में बिजली सप्लाई बंद होने से किसान परेशान हो गए है।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीहोर वृत्त में समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की समय-सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत बकाया विद्युत देयकों के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक पूनम तुमराम ने बताया कि ग्राम पीपलिया, सलारसी, छायन, हकीमपुर, नीलबड, मिट्टूपुरा, छापर, अरनियाराम में विद्युत देयकों के भुगतान के लिए शिविर लगाकर समाधान योजना की जानकारी दी गई। कंपनी की तरफ से एक लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से वितरण केन्द्र, संभाग एवं वृत्त स्तरीय कार्यालयों द्वारा दूरभाष के माध्यम से लगातार संपर्क कर योजना की जानकारी दी जा रही है।
जावर के मालीपुरा में 6 लाख रुपए का बकाया होने पर कंपनी ने शुक्रवार देर रात को 50 घरों की बिजली काट दी। इससे अंधेरा पसर गया। उपभोक्ता बिजली कंपनी की इस कार्रवाई से काफी नाराज है। आष्टा डीइ रमेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के करीब 12 गांवों के ऊपर 50 लाख रुपए बकाया है। इन गांवों में 25 ट्रांसफार्मरों पर 28 लाख रुपए का बकाया होने पर सप्लाई बंद की गई है।
जावर क्षेत्र में 17 लाख रुपए का बकाया होने पर बिजली कंपनी ने कार्रवाई करते हुए किसानों की 7 मोटर जब्त की है। यह मोटर उन किसानों की है जिनके ऊपर लंबे बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। सीजन के समय किसानों की मोटर जब्त होने से फसल सूखने का खतरा पैदा हो गया है। किसान जेब का पूरा पैसा रबी सीजन की बोवनी और अभी तक की सिंचाई में चला चुके हैं. ऐसे में बिजली कंपनी का वसूली के लिए दबाव बनाने से किसान परेशान हैं। कंपनी की इस कार्रवाई को देख कई किसानों ने अपनी मोटर छिपाकर रख दी।
सीहोर वृत्त : सीहोर संभाग के वितरण केंद्रों के ग्राम कुडी. बिछौली एवं मोहनपुरा में ट्रांसफार्मरों पर 15.69 लाख रुपए की 100 प्रतिशत बकाया राशि होने को लेकर ट्रांसफार्मरों को बंद किया गया है।
आष्य वृत्त : आध्या संभाग के ग्राम शंकरपुर, भीलखेड़ी, कोठरी, निपानिया, छापर, देहमत. हुसेनपुरखेडी, चिन्नौटा, अरोलिया, खड़ी, छायन एवं भानाखेड़ी के ट्रांसफार्मरों पर 32.61 लाख रुपए की शत-प्रतिशत बकाया राशि होने से विद्युत आपूर्ति रोकी गई है। (MP News)
अभी जिले में करीब 145 करोड़ रुपए का बकाया है। 100 प्रतिशत बकाया राशि वाले गांवों में ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद की जा रही है। बकायादारों को कहा भी जा रहा है कि वह जल्दी राशि जमा करें।- पूनम तुमराम, एसइ बिजली कंपनी सीहोर
