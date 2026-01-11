11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीहोर

किसानों पर बिजली कंपनी की मार, 14 गांवों को कर दिया ब्लैक आउट, ये है कारण

Electricity Blackout: रबी सीजन के बीच बिजली कंपनी की सख्त वसूली ने किसानों की नींद उड़ा दी है। बकाया के नाम पर गांवों की सप्लाई काटी गई, ट्रांसफार्मर बंद हुए और मोटर जब्ती से खेतों में संकट गहरा गया।

3 min read
Google source verification

सीहोर

image

Akash Dewani

Jan 11, 2026

Power Dues Electricity Blackout in 14 Villages Farmers Rabi Season sehore mp news

Electricity Blackout in 14 Villages (फोटो- Freepik)

MP News: सीहोर के खेतों में रबी सीजन (Rabi Season) की गेहूं फसल लहलहाने लगी है। किसानों को उम्मीद है कि सबकुछ ठीक रहा तो इस बार अच्छी पैदावार होगी। मौसम भी अनुकूल है, फसल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगह गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई का काम चल रहा है। फसल को पानी की जरूरत है और बिजली कंपनी ने बकाया वसूली के लिए सख्ती शुरु कर दी है।

कंपनी की सख्ती भी ऐसी है कि बिना बताए गुरुवार को 48 लाख रुपए बकाया होने पर सीहोर और आष्टा क्षेत्र के करीब 14 गांव की बिजली सप्लाई (Electricity Blackout) बंद कर दी। कंपनी ने एक साथ 30 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद किए है, जिससे क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। किसान एक ही बात कह रहे है, सीजन में इस तरह का ब्लैकआउट सरकार ये तो नाइंसाफी है।

5 हॉर्स पावर तक 5 रुपए में कृषि पंप कनेक्शन

बिजली कंपनी ने सिंचाई कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हॉर्स पॉवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत संयोजन के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 5 रुपए निर्धारित किया है। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी, जहां विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अब तक प्रचलित व्यवस्था में किसानों से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2500 रुपए पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा कराई जा रही थी।

नवीन निर्णय के तहत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों की जांच के उपरांत मात्र 5 रुपए शुल्क में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित कर ली जाएगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोगद्वारा जारी विनियम-2022 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत सुविधा सरल, सुलभ एवं किफायती बनाना है।

145 करोड़ रुपए बकाया

जिले में बिजली कंपनी के करीब 2 लाख 18 हजार उपभोक्ता है। 78 सब स्टेशन से करीब 19 हजार ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली की सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई के लिए कंपनी के पास 33 केवी के 47 और 11 केवी के 343 फीटर का नेटवर्क है। एक दिन में बिजली कंपनी करीब 40 लाख रुपए बिजली की सप्लाई करती है। कंपनी का जिले में करीब 145 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर वसूली के लिए सख्ती शुरु की है, लेकिन यह सख्ती किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रबी सीजन की सिंचाई का काम चल रहा है, ऐसे में बिजली सप्लाई बंद होने से किसान परेशान हो गए है।

समाधान योजना की तिथि 31 तक बढ़ाई

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीहोर वृत्त में समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की समय-सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत बकाया विद्युत देयकों के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक पूनम तुमराम ने बताया कि ग्राम पीपलिया, सलारसी, छायन, हकीमपुर, नीलबड, मिट्टूपुरा, छापर, अरनियाराम में विद्युत देयकों के भुगतान के लिए शिविर लगाकर समाधान योजना की जानकारी दी गई। कंपनी की तरफ से एक लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से वितरण केन्द्र, संभाग एवं वृत्त स्तरीय कार्यालयों द्वारा दूरभाष के माध्यम से लगातार संपर्क कर योजना की जानकारी दी जा रही है।

मालीपुरा में 50 घरों की काटी बिजली

जावर के मालीपुरा में 6 लाख रुपए का बकाया होने पर कंपनी ने शुक्रवार देर रात को 50 घरों की बिजली काट दी। इससे अंधेरा पसर गया। उपभोक्ता बिजली कंपनी की इस कार्रवाई से काफी नाराज है। आष्टा डीइ रमेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के करीब 12 गांवों के ऊपर 50 लाख रुपए बकाया है। इन गांवों में 25 ट्रांसफार्मरों पर 28 लाख रुपए का बकाया होने पर सप्लाई बंद की गई है।

जावर में 7 मोटर जब्त

जावर क्षेत्र में 17 लाख रुपए का बकाया होने पर बिजली कंपनी ने कार्रवाई करते हुए किसानों की 7 मोटर जब्त की है। यह मोटर उन किसानों की है जिनके ऊपर लंबे बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। सीजन के समय किसानों की मोटर जब्त होने से फसल सूखने का खतरा पैदा हो गया है। किसान जेब का पूरा पैसा रबी सीजन की बोवनी और अभी तक की सिंचाई में चला चुके हैं. ऐसे में बिजली कंपनी का वसूली के लिए दबाव बनाने से किसान परेशान हैं। कंपनी की इस कार्रवाई को देख कई किसानों ने अपनी मोटर छिपाकर रख दी।

यहां बंद हुई सप्लाई

सीहोर वृत्त : सीहोर संभाग के वितरण केंद्रों के ग्राम कुडी. बिछौली एवं मोहनपुरा में ट्रांसफार्मरों पर 15.69 लाख रुपए की 100 प्रतिशत बकाया राशि होने को लेकर ट्रांसफार्मरों को बंद किया गया है।

आष्य वृत्त : आध्या संभाग के ग्राम शंकरपुर, भीलखेड़ी, कोठरी, निपानिया, छापर, देहमत. हुसेनपुरखेडी, चिन्नौटा, अरोलिया, खड़ी, छायन एवं भानाखेड़ी के ट्रांसफार्मरों पर 32.61 लाख रुपए की शत-प्रतिशत बकाया राशि होने से विद्युत आपूर्ति रोकी गई है। (MP News)

अभी जिले में करीब 145 करोड़ रुपए का बकाया है। 100 प्रतिशत बकाया राशि वाले गांवों में ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद की जा रही है। बकायादारों को कहा भी जा रहा है कि वह जल्दी राशि जमा करें।- पूनम तुमराम, एसइ बिजली कंपनी सीहोर

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर, ग्राहकों से हो रही लूट
ग्वालियर
Costliest Commercial LPG Cylinder Prices in Gwalior Logistics Disparity MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 05:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / किसानों पर बिजली कंपनी की मार, 14 गांवों को कर दिया ब्लैक आउट, ये है कारण

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

न एम्बुलेंस मिली न कोई मदद, बेबस पिता ने नवजात बच्ची को सड़क किनारे ही जलाया

MP News
सीहोर

कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण को लेकर बड़ी अपडेट, बैठक के बाद लिया फैसला

Kubereshwar Dham Shiva Mahapuran no rudraksh distribution sehore mp news
सीहोर

नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

Sehore News
सीहोर

पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

सीहोर

नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

development projects worth 500 crore new year 2026 sehore mp news
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.