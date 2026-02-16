16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

एमपी में बच्चे पर आई मुसीबत तो मर्दानी बनी मां, दुम दबाकर भागे बदमाश

MP News: मां के विरोध के चलते बदमाशों के मंसूबे नाकाम हो गए, बच्चा चोरी कर ले जाना चाहते थे बदमाश।

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Shailendra Sharma

Feb 16, 2026

sehore

Brave mother fights off miscreants to save her child

MP News: बच्चों पर मुसीबत आए तो मां उनकी ढाल बन जाती है और हर आने वाले खतरे से बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में सामने आया है। घटना इछावर की है जहां बच्चे को बचाने के लिए एक मां बदमाशों से भिड़ गई। मां ने बदमाशों से संघर्ष किया और आखिरकार मां की हिम्मत बदमाशों पर भारी पड़ी। बदमाश अपने मंसूबों में नाकामयाब हो गए और दुम दबाकर मौके से मजबूरन भाग निकले।

बच्चे को बचाने मर्दानी बनी मां

सीहोर जिले के इछावर के तोरनिया गांव में रहने वाली लक्ष्मीबाई अपने चार साल के बेटे को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गई। लक्ष्मीबाई ने बताया कि वो घर में थीं और चार वर्षीय बेटा यूनिक वर्मा बाहर खेल रहा था। उसी समय दो अज्ञात युवक चेहरा बांधकर बाइक से आए। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर एक युवक बाइक के पास रुक गया, जबकि दूसरा बच्चे के पास आकर उसे ले जाने लगा। उसने जैसे ही युवक को बच्चे को ले जाते देखा तो वो तुरंत बच्चे के पास पहुंची। इतनी देर में बाइक के पास खड़ा युवक भी आ गया और दोनों बदमाशों ने उससे झूमाझटकी और मारपीट शुरु कर दी। लक्ष्मी परिजन को आवाज लगाने लगी तो मुंह दबा दिया। काफी देर संघर्ष के बाद जब बदमाशों को लगा कि वह कामयाब नहीं हो पाएंगे और उल्टा पकड़े जाएंगे तो बाइक से भाग गए।

पुलिस को शिकायत का इंतजार

Brave mother fights off miscreants to save her childमां लक्ष्मीबाई की हिम्मत के चलते बदमाशों के मंसूबे नाकामयाब हो गए और बच्चा चोरी की कोशिश पूरी नहीं हो पाई। लक्ष्मीबाई की हिम्मत की चर्चा गांव ही नहीं पूरे इलाके में हो रही है। वहीं थाना प्रभारी पंकज वाडेकर का कहना है कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लिखित में शिकायत नहीं की गई है और अगर लिखित में शिकायत आती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / एमपी में बच्चे पर आई मुसीबत तो मर्दानी बनी मां, दुम दबाकर भागे बदमाश

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बाबू ने दोस्तों के खातों में डाल दिए सरकार के 63 लाख 58 हजार 894 रुपये

SEHORE NEWS
सीहोर

7 दिनों के लिए डायवर्ट रहेगा भोपाल-इंदौर हाईवे, 1400 जवान संभालेंगे कमान

sehore news
सीहोर

कुबेरेश्वर धाम में नहीं बटेंगे रुद्राक्ष, 14 फरवरी से शुरू होगी कथा; ये रहेगा रूट

sehore news
सीहोर

सीहोर स्टेशन पर रुकेंगी ये 21 ट्रेनें, कुबेरेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर

sehore
सीहोर

एमपी के दो बड़े शहरों के बीच डायवर्ट होंगे वाहन, आइजी ने लिया नए ट्रैफिक प्लान का जायजा

IG reviewed the new traffic plan for the Indore-Bhopal highway
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.