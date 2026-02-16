एमपी में बच्चे पर आई मुसीबत तो मर्दानी बनी मां, दुम दबाकर भागे बदमाश

सीहोर जिले के इछावर के तोरनिया गांव में रहने वाली लक्ष्मीबाई अपने चार साल के बेटे को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गई। लक्ष्मीबाई ने बताया कि वो घर में थीं और चार वर्षीय बेटा यूनिक वर्मा बाहर खेल रहा था। उसी समय दो अज्ञात युवक चेहरा बांधकर बाइक से आए। कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर एक युवक बाइक के पास रुक गया, जबकि दूसरा बच्चे के पास आकर उसे ले जाने लगा। उसने जैसे ही युवक को बच्चे को ले जाते देखा तो वो तुरंत बच्चे के पास पहुंची। इतनी देर में बाइक के पास खड़ा युवक भी आ गया और दोनों बदमाशों ने उससे झूमाझटकी और मारपीट शुरु कर दी। लक्ष्मी परिजन को आवाज लगाने लगी तो मुंह दबा दिया। काफी देर संघर्ष के बाद जब बदमाशों को लगा कि वह कामयाब नहीं हो पाएंगे और उल्टा पकड़े जाएंगे तो बाइक से भाग गए।