7 दिनों के लिए डायवर्ट रहेगा भोपाल-इंदौर हाईवे, 1400 जवान संभालेंगे कमान

जिला प्रशासन की तरफ से कुबेरेश्वर धाम समिति से 1100 वॉलंटियर्स की टीम मांगी थी। जिसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने 2 हजार वॉलंटियर्स की टीम तैयार की है। जो कि पार्किंग, भोजन, जूता-चप्पल समेत अन्य जिम्मेदारी संभालेंगे। परिसर ने निगरानी के लिए 250 से अधिक एचडी सीसीटीवी कैमरों लगाए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए 350 शौचालय और आवागमन के लिए 7 गेट बनाए गए हैं। जिसमें एक वीआईपी गेट भी शामिल है।