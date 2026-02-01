एमपी के दो बड़े शहरों के बीच डायवर्ट होंगे वाहन, आइजी ने लिया नए ट्रैफिक प्लान का जायजा

Sehore- मध्यप्रदेश के सीहोर में बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। यहां रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा pandit pradeep mishra के तत्वावधान और मार्गदर्शन में आयोजित होनेवाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखोें लोग शामिल होंगे। इन भक्तों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं। कार्यक्रम स्थल कुबेरेश्वर धाम को भी भव्य रूप दिया गया है। रुद्राक्ष महोत्सव में लाखों लोगों के आने से हर साल भोपाल इंदौर के बीच यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। यह स्थिति न बने, इसके लिए प्रदेश के दोनों बड़े शहरों के बीच वाहनों को डायवर्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। आइजी संजय तिवारी ने सीहोर पहुंचकर नए ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए।