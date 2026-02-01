देश में दालों का उत्पादन 8 मिलियन टन बढ़ा देगा एमपी का फार्मूला

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और इकार्डा के सहयोग से दालों के अनुसंधान के लिए सीहोर में केंद्र शुरु किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में दालों की औसत उत्पादकता 926 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है जबकि मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा 1200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। महानिदेशक डॉ. एमएल जाट के मुताबिक अगर मध्यप्रदेश से फार्मूला सीखकर हम इसे देश में लागू करेंगे तो भारत में दालों का उत्पादन 8 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। इससे देश दलहन उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि मंत्रालय, इकार्डा और किसानों के साथ मिलकर कार्य करेगी। हम सब मिलकर भारत को बहुत जल्द दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएंगे।