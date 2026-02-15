एमपी में बाबू ने दोस्तों के खातों में डाल दिए सरकार के 63 लाख 58 हजार 894 रुपये

सीहोर जिले की इछावर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3 लिपिक (बाबू) सुशील कुमार रायकवार को कलेक्टर बालागुरु के. ने शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बाबू सुशील कुमार रायकवार पर किसानों को मिलने वाली आपदा राहत राशि का गबन करने का आरोप लगा था। विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए और पाया गया कि किसानों को बांटने के लिए आई आपदा राहत राशि के 63 लाख 58 हजार 894 रुपये बाबू सुशील कुमार ने बड़े ही चालाकी से कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर अपने व अपने दोस्तों के खातों में ट्रांसफर की है जिससे सरकार को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है।