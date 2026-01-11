MP के इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर, ग्राहकों से हो रही लूट

MP News: घरेलू हो या कमर्शियल गैस परिवहन और लॉजिस्टिक के नाम ग्राहकों की जेब ढीली की जा रही है। ग्वालियरवासी देश के बड़े शहरों के साथ ही प्रदेश में भी सबसे महंगा सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder Prices) लेने को मजबूर है। दामों में असमानता एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहर परेशानी झेल रहे हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ग्वालियर में घरेलू गैस पर भोपाल से 78 और इंदौर से 55 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे है, जबकि जबलपुर से यहां अंतर 54 रुपए का है। गैस कंपनियां खर्च के नाम कई जगहों पर मनामानी दाम वसूल रही है।