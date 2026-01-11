11 जनवरी 2026,

ग्वालियर

MP के इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर, ग्राहकों से हो रही लूट

LPG Cylinder Prices: रसोई गैस आम जरूरत नहीं, बल्कि भारी बोझ बनती जा रही है। देश और प्रदेश के बड़े शहरों से ज्यादा दाम वसूलकर उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा वार हो रहा है।

Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 11, 2026

Costliest Commercial LPG Cylinder Prices in Gwalior Logistics Disparity MP News

Costliest Commercial LPG Cylinder Prices in Gwalior (फोटो- Patrika.com)

MP News: घरेलू हो या कमर्शियल गैस परिवहन और लॉजिस्टिक के नाम ग्राहकों की जेब ढीली की जा रही है। ग्वालियरवासी देश के बड़े शहरों के साथ ही प्रदेश में भी सबसे महंगा सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder Prices) लेने को मजबूर है। दामों में असमानता एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहर परेशानी झेल रहे हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ग्वालियर में घरेलू गैस पर भोपाल से 78 और इंदौर से 55 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे है, जबकि जबलपुर से यहां अंतर 54 रुपए का है। गैस कंपनियां खर्च के नाम कई जगहों पर मनामानी दाम वसूल रही है।

मालनपुर से आने के बाद भी दाम अधिक

पूर्व में ग्वालियर में गैस सिलेंडर गुना से आते थे, उस समय भी इस क्षेत्र में लोगों को महंगा सिलेंडर ही मिल रहा था। अब मालनपुर में हैं। वहीं एचपीसीएल के सिलेंडर झांसी से आते हैं। नजदीक होने के बाद भी ग्राहकों से दाम अधिक वसूले जा रहे हैं। आइओसी के एरिया मैनेजर धीरेंद्र कुमार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
इंडियन ऑयल का प्लॉट खुलने के बाद यहीं से गैस सिलेंडर आ रहे

पत्रिका व्यूः ट्रांसपोर्टेशन पर कब तक लूट ?

यह केवल दामों का अंतर नहीं, बल्कि ग्वालियर की जनता के साथ आर्थिक भेदभाव है। जब प्लांट पास में है, तो रसद खर्च कम होनी चाहिए, न कि बढ़नी चाहिए। तेल कंपनियों के पास इस असमानता का कोई तार्किक जवाब नहीं है। प्रशासन और स्थानीय सांसदों को इस मुद्दे को केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष उताना चाहिए। (MP News)

इस कारण बढ़ते है दाम

परिवहन और लॉजिस्टिक जैसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से सिलेंडर के दाम किसी शहर में अधिक या कम होते हैं। प्लांट के नजदीक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी डिटेल में मैं आपसे बाद में बात करता हूं। - शिखाराम डाकुआ, जीएमम् आइओसीएल (मप्र-छत्तीसगढ़)

