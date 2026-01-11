MP के इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर, ग्राहकों से हो रही लूट

Costliest Commercial LPG Cylinder Prices in Gwalior (फोटो- Patrika.com)
MP News: घरेलू हो या कमर्शियल गैस परिवहन और लॉजिस्टिक के नाम ग्राहकों की जेब ढीली की जा रही है। ग्वालियरवासी देश के बड़े शहरों के साथ ही प्रदेश में भी सबसे महंगा सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder Prices) लेने को मजबूर है। दामों में असमानता एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहर परेशानी झेल रहे हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ग्वालियर में घरेलू गैस पर भोपाल से 78 और इंदौर से 55 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे है, जबकि जबलपुर से यहां अंतर 54 रुपए का है। गैस कंपनियां खर्च के नाम कई जगहों पर मनामानी दाम वसूल रही है।
पूर्व में ग्वालियर में गैस सिलेंडर गुना से आते थे, उस समय भी इस क्षेत्र में लोगों को महंगा सिलेंडर ही मिल रहा था। अब मालनपुर में हैं। वहीं एचपीसीएल के सिलेंडर झांसी से आते हैं। नजदीक होने के बाद भी ग्राहकों से दाम अधिक वसूले जा रहे हैं। आइओसी के एरिया मैनेजर धीरेंद्र कुमार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
इंडियन ऑयल का प्लॉट खुलने के बाद यहीं से गैस सिलेंडर आ रहे
यह केवल दामों का अंतर नहीं, बल्कि ग्वालियर की जनता के साथ आर्थिक भेदभाव है। जब प्लांट पास में है, तो रसद खर्च कम होनी चाहिए, न कि बढ़नी चाहिए। तेल कंपनियों के पास इस असमानता का कोई तार्किक जवाब नहीं है। प्रशासन और स्थानीय सांसदों को इस मुद्दे को केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष उताना चाहिए। (MP News)
परिवहन और लॉजिस्टिक जैसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से सिलेंडर के दाम किसी शहर में अधिक या कम होते हैं। प्लांट के नजदीक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी डिटेल में मैं आपसे बाद में बात करता हूं। - शिखाराम डाकुआ, जीएमम् आइओसीएल (मप्र-छत्तीसगढ़)
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग