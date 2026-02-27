नगर निगम में गार्बेज शुल्क पर उलटफेर : कम की गई दरें रद्द, पुरानी दरें बहाल

नगर निगम परिषद में गार्बेज शुल्क (कचरा शुल्क) को लेकर एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिला। 29 दिसंबर 2025 को चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर सर्वसम्मति से शुल्क के 'युक्तियुक्तकरण' का फैसला हुआ था, जिसमें कई श्रेणियों में शासन द्वारा निर्धारित दरों को काफी कम कर दिया गया था। लेकिन इस फैसले पर सवाल उठने के बाद निगमायुक्त संघ प्रिय ने पुनर्विचार प्रस्ताव पेश किया, जिस पर गुरुवार को सदन में विपक्षी पार्षद इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं दिखे और उनका कहना था कि बिना प्रस्ताव का पूरा अवलोकन किए निर्णय लेना उचित नहीं होगा, इसलिए इसे वापस करते हुए समय दिया जाए। जबकि निगमायुक्त संघ प्रिय ने सदन में कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक है और दरें स्पष्ट नहीं होने से वसूली अटकी हुई है। यदि यदि विसंगतियां नहीं सुधारी गईं तो प्रस्ताव शासन को भेजना पड़ेगा और राजस्व पर सीधा असर पड़ेगा। अंतत: सभापति मनोज सिंह तोमर के हस्तक्षेप कर बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया और बाद में पार्षदों व अधिकारियों के बीच सहमति बनाई गई। अंतत: निर्णय हुआ कि जिन बिंदुओं पर पुनर्विचार भेजा गया है, वहां पूर्व स्वीकृत दरों के अनुसार ही गार्बेज शुल्क वसूला जाएगा।