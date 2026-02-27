एलिवेटेड निर्माण बना पब्लिक के लिए आफत,सीवर चैंबर तोड़े,शिकायत पर लोगों ने खुद लगाए झाड़-पत्थर

दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य लोगों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान आए दिन भारी-भरकम वाहन निकले जाने से सीवर चैंबर तोड़े जाने के बाद उन्हें ठीक कराने की बजाय खुले हाल में छोड़ दिया गया है। हालात यह हैं कि स्वर्ण रेखा नाले के किनारे दो सीवर चैंबर पास-पास टूटे पड़े हैं, जिनसे आए दिन हादसे का खतरा बना हुआ है। मंगलवार व बुधवार को इन खुले और क्षतिग्रस्त चैंबरों के कारण दो बाइक सवार असंतुलित होकर गिर पड़े और घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार निर्माण कंपनी, पीडब्ल्यूडी और संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार क्षेत्रवासियों ने खुद ही टूटे चैंबरों के पास झाडिय़ां, पत्थर, कंपनी के बैरिकेड्स और मलबा रखकर अस्थायी संकेत बना दिए, ताकि कोई और हादसे का शिकार न हो।