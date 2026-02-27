पति नहीं रिश्तेदार निकला किडनैपर, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को किया था अगवा

25 फरवरी बुधवार को प्रीति परिहार जो अपने दो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, इसी दौरान वैन से आए कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। जिसे लेकर प्रीति की मां प्रेमा ने डबरा देहात थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दामाद भरत और अर्जुन पर अपहरण करके ले जाने का आरोप लगाया था। इधर, महिला के अपहरण की खबर लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी और तलाश में जुटी हुई थी। डबरा देहात थाना प्रभारी सुधाकर तोमर ने बताया कि अपहरण हुई महिला की मां की रिपोर्ट पर अर्जुन परिहार और चार अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर, तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को देर रात चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित सिंहपुर हनुमान मंदिर के पास से दो संदिग्धों को पकड़ा, अपहृत महिला को दस्तयाब किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपने नाम अर्जुन परिहार (40) निवासी ग्राम हथौड़ा थाना गंजबासौदा जिला विदिशा और सचिन धाकड़ (22) पुत्र बृजेश धाकड़ निवासी करहिया खेड़ा रोड आचार्य कॉलोनी का रहने वाला बताया। आरोपी अर्जुन परिहार महिला का दूर का रिश्तेदार है।