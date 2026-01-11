11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

मौसम का मिजाज: मकर संक्रांति के बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, राहत के आसार नहीं

IMD Forecast: मध्य प्रदेश में मौसम लगातार चौंका रहा है। दिन में धूप, रात में कंपकंपी और कुहासे की चादर के बीच ठंड का असर बरकरार है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 11, 2026

MP Weather IMD Forecast Intense Cold after Makar Sankranti La Niña dense fog

IMD Forecast Intense Cold after Makar Sankranti in mp (फोटो- Patrika)

MP Weather: मध्य प्रदेश में तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। रात में सर्दी का दौर बना हुआ है। अब भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। फिलहाल मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन के आसार है। शहर में शनिवार को भी मौसम शुष्क रहा। सुबह कुहासा रहा और सुबह न्यूनतम विजिबिलिटी 1000 मीटर रही। दिन में हवा का रुख उत्तरी रहा, इसके कारण दिन में भी धूप के बावजूद हल्की ठंडक का अहसास बना रहा। अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 7.2 डिग्री रहा। शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान सामान्य से अब भी 3.2 डिग्री कम बना हुआ है। इसके कारण रात में सर्दी का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही जेट स्ट्रीम भी प्रभावी है।

अभी मौसम शुष्क, तापमान इसी तरह रहेंगे

मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, आगे भी बदलाव की ज्यादा संभावना नहीं है। कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। इसलिए तापमान अभी इसी तरह बने रहेंगे। मामूली उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) उत्तर पाकिस्तान और पंजाब की ओर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में है। इसके दो तीन दिन बाद प्रभावी होने की संभावना है। इसके कारण अगर बर्फबारी होती है, तो चार पांच दिनों बाद फिर तापमान में गिरावट होने की संभावना है।

उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड

उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की कमी दिख रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार (IMD Forecast) प्रशांत महासागर में देरी से बनी कमजोर ला नीना (La Niña) के कारण इस बार सर्दी में ठंडे दिनों और कोल्ड वेव की संख्या सामान्य से अधिक हो सकती है। यानी ठंडे दिनों का असर फरवरी आखिर तक जा सकता है। मौसम का यह बदलाव वैश्विक तापमान वृद्धि के बावजूद जलवायु परिवर्तन के साथ क्षेत्रीय पैटर्न में उतार-चढ़ाव के व्यापक संकेत बता रहे है। (MP Weather)

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव की ‘1000 करोड़’ की सौगात, इस जिले में बनेगी फोरलेन रोड
सागर
CM Mohan Yadav inaugurated development projects of 1000 crore MP NEWS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 02:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौसम का मिजाज: मकर संक्रांति के बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, राहत के आसार नहीं

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंहस्थ 2028 के लिए ‘20000 करोड़’ का पैकेज, प्री-बजट मीटिंग में डिप्टी सीएम देवड़ा ने रखी बड़ी मांग

pre-budget meeting Deputy CM Devda demands 20000 Crore Package for Simhastha 2028 mp news
भोपाल

पड़ताल में खुलासा: राजधानी से सर्विस रोड हो रही गायब, नेताओं की छत्रछाया में अतिक्रमण

bhopal service roads Encroachment Thriving Under Patronage of politicians mp news
भोपाल

एमपी में हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई, सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला

cm mohan yadav
भोपाल

देश के 14 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा भोपाल का कुख्यात ‘रहमान डकैत’ गिरफ्तार

Bhopal's notorious Raju Irani 'Rahman Dacoit' arrested
भोपाल

एमपी में सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पत्नी को पति से होने लगी शर्मिंदगी, मांगा तलाक

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.