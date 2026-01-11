मौसम का मिजाज: मकर संक्रांति के बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, राहत के आसार नहीं

MP Weather: मध्य प्रदेश में तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। रात में सर्दी का दौर बना हुआ है। अब भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। फिलहाल मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन के आसार है। शहर में शनिवार को भी मौसम शुष्क रहा। सुबह कुहासा रहा और सुबह न्यूनतम विजिबिलिटी 1000 मीटर रही। दिन में हवा का रुख उत्तरी रहा, इसके कारण दिन में भी धूप के बावजूद हल्की ठंडक का अहसास बना रहा। अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 7.2 डिग्री रहा। शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान सामान्य से अब भी 3.2 डिग्री कम बना हुआ है। इसके कारण रात में सर्दी का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही जेट स्ट्रीम भी प्रभावी है।