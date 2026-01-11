सीएम मोहन यादव की ‘1000 करोड़’ की सौगात, इस जिले में बनेगी फोरलेन रोड

खुरई विधानसभा के इस आयोजन में सीएम मोहन यादव ने बुंदेलखंड वीरों, महावीरों, दानवीर डॉ. हरीसिंह गौर, महाराजा छत्रसाल की धरती है। सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड में विकास के नए कीर्तिमान बनाए है और इसे जो-जो चाहिए सब देने वाले हैं। केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान तीस साल पहले शुरू हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। क्योंकि पानी अच्छा होगा, तो खेती अच्छी हो जाएगी। सरकार के माध्यम से विकास के कारवां को बढ़ाते जा रहे है, वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिससे युवा, महिला, किसान गरीब सभी की जिन्दगी बेहतर से बेहतर हो।