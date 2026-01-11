सीएम मोहन यादव की ‘1000 करोड़’ की सौगात, इस जिले में बनेगी फोरलेन रोड

11 जनवरी 2026,

रविवार

सागर

सीएम मोहन यादव की '1000 करोड़' की सौगात, इस जिले में बनेगी फोरलेन रोड

CM Mohan Yadav: खुरई में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। यहां उन्होंने 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के विकास, सरकार की योजनाओं पर अपनी बात रखी।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Jan 11, 2026

CM Mohan Yadav inaugurated development projects of 1000 crore MP NEWS

CM Mohan Yadav inaugurated development projects of 1000 crore (फोटो- सीएम मोहन यादव फेसबुक)

MP News:सागर के खुरई में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने 6 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान 12 करोड़ रुपए के और लोकार्पण किया। इस दौरान करीब 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दे गए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की मार में सरकार आई और चली गई, लेकिन कांग्रेस ने बुंदेलियों की वीरता, गंभीरता, धीरता और अधीरता को समझने में गलती की है और उसका परिणाम चुनाव के माध्यम से आया है, बुंदेलखंड ने हमारी झोली हर सीट से भर दी।

'30 साल पहले शुरू हो सकता केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट'

खुरई विधानसभा के इस आयोजन में सीएम मोहन यादव ने बुंदेलखंड वीरों, महावीरों, दानवीर डॉ. हरीसिंह गौर, महाराजा छत्रसाल की धरती है। सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड में विकास के नए कीर्तिमान बनाए है और इसे जो-जो चाहिए सब देने वाले हैं। केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान तीस साल पहले शुरू हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। क्योंकि पानी अच्छा होगा, तो खेती अच्छी हो जाएगी। सरकार के माध्यम से विकास के कारवां को बढ़ाते जा रहे है, वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिससे युवा, महिला, किसान गरीब सभी की जिन्दगी बेहतर से बेहतर हो।

सीएम ने 500 करोड़ के फोरलेन की घोषणा की

पूर्व मंत्री व खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री से राहतगढ़-खुरई खिमलासा-मालथौन रोड की मांग की तो उन्होंने मंच से एमपीआरडीसी के माध्यम से 500 करोड़ के फोरलेन मार्ग की घोषणा की। इसके अलावा सारी मांगों को पढ़ते हुए एक-एक कर सब देने का वादा कर दिया। इस तरह मुख्यमंत्री ने करीब एक हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा की।

बीना सिंचाई परियोजना, उलदन परियोजनाओं के शेष कार्य के लिए भी स्वीकृति दी। कृषि महाविद्यालय महाविद्यालय खुरई और छात्रावास के लिए 25 करोड़ रुपए देने और अन्य सुविधाओं के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। आइटीआइ, नेशनल एथलेटिक्स ट्रैक बनाने, मालथौन में मल्टीपल स्पोर्टस कांप्लेक्स और रजवांस में 132 केवीए का सबस्टेशन भी सरकार बनवाएगी।

दुग्ध उत्पादन 20 प्रतिशत ले जाना लक्ष्य

वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 9 प्रतिशत है, इसको 20 प्रतिशत तक ले जाना है। कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया है। भाजपा सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना लाई है, जिसमें 25 गोमाता के आधार पर 40 लाख दिए जाएंगे, जिसमें 10 लाख रुपए माफ होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के चरण जहां-जहां पड़े हैं वह हर स्थान तीर्थ बनाने वाले हैं। चित्रकूट धाम को भी सरकार के माध्यम अद्भुत बनाया जाएगा। जहां कृष्ण लीला की हैं, उसे देव स्थान की तरह बनाया जाएगा।

कांग्रेस करती है महिलाओं का अपमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना की राशि 1500 रुपए माह कर दी है और कांग्रेस कहती थी कि यह योजना सिर्फ चुनाव के लिए हैं, जो बंद हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस के लोग कहते थे कि महिलाओं को रुपए मत दो दारू पी जाती है और ऐसी बात कहने वालों को डूब मरना चाहिए। हमारी संस्कृति माता-बहनों को देवी-देवतओं के समान मानने की है, लेकिन कांग्रेस की भवना ही ठीक नहीं है, इसलिए देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं। (MP News)

Published on:

11 Jan 2026 12:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सीएम मोहन यादव की '1000 करोड़' की सौगात, इस जिले में बनेगी फोरलेन रोड

