राजधानी में 11 जनवरी को बंद रहेंगे ये रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्सन रूट

cm mohan yadav tractor rally from jamboori maidan (photo- Freepik)
Roads Closed: भोपाल के जंबूरी मैदान पर रविवार,11 जनवरी को कृषि कल्याण कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों से लोग आ रहे हैं। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। ट्रैक्टर रैली आरटीओ आफिस तिराहा कोकता बायपास से शुरू होगी, जिसमें 1101 ट्रैक्टर शामिल होंगे, जो भोपाल, विदिशा और रायसेन से आ रहे है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) कृषि वर्ष-2026 की घोषणा करने वाले हैं। इस सम्मेलन में किसानों की आय वृद्धि और रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा।
वहीं, दूसरे कार्यक्रम सभा में भोपाल जिले से 12000, सीहोर और विदिशा से 6000-6000 लोग शामिल होंगे। किसानों को लाने वाली बसौ और रैली शामिल होने वाले ट्रैक्टर के मार्ग, डायवर्सन रूट (Traffic Diversion Route) पार्किंग और व्यवस्था को सुचारू किया गया है। (MP News)
बोर्ड ऑफिस, अन्ना नगर, महात्मा गांधी चैराहा, अवधपुरी तिराहा, आनंद नगर, रत्नागिरी तिराहा तक यातायात का अधिक दबाव रहेगा।
रायसेन रोड और कोकता बायपास की ओर परीक्षा सेंटर जाना चाहते हैं वे पिपलानी चौराहे से पटेल नगर चौराहे की से जा सकते हैं।
अवधपुरी से ऋषिपुरम चौराहा, विजय मार्केट, बरखेड़ा, डीआरएम ऑफिस, हबीबगंज नाका से 10 नंबर मार्केट की ओर जा सकते हैं।
पिपलानी/अयोध्या नगर से आने वाले वाहन जेके रोड आइटीआइ तिराहा, प्रभात चैराहा मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। (MP News)
