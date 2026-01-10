राजधानी में 11 जनवरी को बंद रहेंगे ये रास्ते, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्सन रूट

Roads Closed: भोपाल के जंबूरी मैदान पर रविवार,11 जनवरी को कृषि कल्याण कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों से लोग आ रहे हैं। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। ट्रैक्टर रैली आरटीओ आफिस तिराहा कोकता बायपास से शुरू होगी, जिसमें 1101 ट्रैक्टर शामिल होंगे, जो भोपाल, विदिशा और रायसेन से आ रहे है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) कृषि वर्ष-2026 की घोषणा करने वाले हैं। इस सम्मेलन में किसानों की आय वृद्धि और रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा।