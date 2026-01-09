9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सीधी

CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP में बनेगा नया एक्सप्रेस-वे, 210 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

Vindhya Expressway Construction: सीएम मोहन यादव ने बहरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए 210 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने बहरी में कॉलेज और देवसर में अपर कलेक्टर कोर्ट खोलने की घोषणा की।

सीधी

image

Akash Dewani

Jan 09, 2026

CM Mohan Yadav development projects sidhi vindhya expressway construction ADM Court mp news

CM Mohan Yadav inaugurated development projects in sidhi (फोटो- cm madhya pradesh twitterX Handle)

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में आयोजित जनसभा में कहा कि सीधी जिले में विकास के सभी कार्य कराए जाएंगे। सिहावल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 201 करोड़ 64 लाख रुपए के 209 विकास कार्यों का लोकार्पण किया एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रुपए मे अधिक लागत के 179 विकास कार्यों (development projects) का लोकार्पण तथा 133 करोड़ 62 लाख रुपए लागत के 30 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। एक बगिया मां के नाम योजना अंतर्गत 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि देवसर में पूर्णकालिक अपर कलेक्टर कोर्ट खुलेगा, बहरी में अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालय खुलेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा

सीएम ने सिहावल कॉलेज में विज्ञान और वाणिज्य संकाय को मंजूरी देने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी के सिविल अस्पताल में उन्नयन तथा ग्राम सरौधा, पोखरा, जुड़वार और हररीविरान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। जेठुला से खुरमुचा रोड तथा लौआर से बिछरी रोड पर गोपद नदी में पुल और सोनगढ़ रोड में महान नदी पर रपटा बनाने की भी घोषणा की।

लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 129 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमना सीतापुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से सिहावल क्षेत्र के गांव में भी सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। चुरहट से चितरंगी के लिए 2 लेन सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 129 करोड़ रुपए मंजूर किए जाते हैं। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी से 31 मार्च तक जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी शिविर लगाकर शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र भरवाकर योजनाओं का लाभ देंगे।

विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण का वादा

जिले में टाइगर रिजर्व तथा कई पर्यटन स्थल है, शीघ्र ही भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा (vindhya expressway construction)। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को हर साल 12 हजार रुपए किसान सम्मान निधि तथा लाडली बहना हितग्राहियों को हर साल 18 हजार रुपए दे रहे हैं। अब लाड़ली बहना हितग्राहियों को आर्थिक उन्नति का अवसर देने के लिए उद्योगों में अवसर देगी, जिससे बहनों को हर महीने कम से कम 5 हजार रुपए की आय हो। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक बहनों को लाड़ली बहना योजना के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपए वितरित किए है।

समग्र विकास पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों से जिले के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन सुलभ होगा, शिक्षा एवं आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं बेहतर जीवन स्तर के अवसर प्राप्त होंगे।

विभागीय प्रदर्शनी के माध्यम से जनकल्याण योजनाओं का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी जिले के बहरी में आयोजित विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने महिला स्वसहायता समूह के हितग्राहियों से संवाद किया तथा उनके द्वारा बनाए गए लड्डू का भी स्वाद लिया और प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री को भी स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित लड्डू खिलाए। प्रदर्शनी में मप्र डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सीधी द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित विभिन्न आजीविका उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण प्रदर्शनी के माध्यम से कुपोषण निवारण, पोषण संबंधी जानकारी दी गई। आर सेटी द्वारा जूट उत्पाद एवं कृत्रिम ज्वेलरी का प्रदर्शन किया गया।

वन विभाग द्वारा वनों से विकास की ओर थीम पर आधारित हर्बल एवं लघु वनोपज उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा नमकीन, मटर, मसाले, धनिया पाउडर एवं मिर्च पाउडर जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए। कृषि विभाग द्वारा उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई. जबकि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी साझा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकल सेल निवारण एवं अन्य विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक किया गया।

हितग्राहियों को किया लाभान्वित

मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न विभागों के हितग्राहियों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को मंच से लाभान्वित किया गया। निजी कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत ग्राम सुकवारी निवासी ऋषि कुमार सिंह चौहान को 8 लाख 87 हजार रुपए का लाभ प्रदान किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ग्राम डिहुली निवासी प्रवीण सिंह चंदेल को 10 लाख रुपए, ग्राम शिवुरवा निवासी अंबिकेश प्रताप सिंह को 9 लाख 50 हजार रुपए, ग्राम पिपरोहर निवासी मुकेश कुमार केवट को 8 लाख रुपए तथा ग्राम मुडिका निवासी राजेश कुमार साहू को 4 लाख 95 हजार रुपए का हितलाभ दिया गया।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अंतर्गत ग्राम खटास निवासी प्रेम शुक्ला को 6 लाख 88 हजार रुपए प्रदान किए गए। वहीं मप्र डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मटिहनी निवासी रेनू गुप्ता को 1 लाख 50 हजार रुपए एवं लौआ निवासी उषा तिवारी को 3 लाख रुपए का लाभ वितरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 सीधी निवासी रमा सोनी पति कमलेश सोनी को स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 07 निवासी गणेश साकेत को गृह प्रवेश के लिए प्रतिकात्मत चाबी सौंपी जाएगी

परंपरागत लोकनृत्य

मुख्यमंत्री एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार दोपहर सीधी जिले के बहरी पहुंचे। सीधी में आयोजित विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में सहभागिता हेतु मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। हेलीपैड में कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी सहित अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत परंपरागत आदिवासी सैला एवं गुदुमबाजा लोकनृत्य के माध्यम से किया गया. आयोजन में सांस्कृतिक गरिमा का वातावरण बना रहा।

सीएम ने दी यह महत्वपूर्ण सौगात

  • मुख्यमंत्री ने देवसर में एडीएम कोर्ट (ADM court) संचालित करने का घोषणा।
  • बहरी को मिली महाविद्यालय की सौगात ।
  • गोपद नदी में दो स्थानों पर पुल और महान नदी में बनेगा रपटा।
  • चुरहट से चितरंगी तक 129 करोड़ रुपए लागत से बनेगी 2 लेन सड़क।
  • मुख्यमंत्री ने सरौधा, पोखरा, जुडवार तथा हर्राविरान में पीएचसी खोलने की घोषणा की।
  • मुख्यमंत्री ने 12 हाईस्कूलों के उन्नयन की घोषणा की।
  • हनुमना सीतापुर लिफ्ट एरिगेशन परियोजना से सिहावल के गांव भी होंगे सिंचित । (MP News)

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Jan 2026 11:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP में बनेगा नया एक्सप्रेस-वे, 210 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

