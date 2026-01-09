CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP में बनेगा नया एक्सप्रेस-वे, 210 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी जिले के बहरी में आयोजित विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने महिला स्वसहायता समूह के हितग्राहियों से संवाद किया तथा उनके द्वारा बनाए गए लड्डू का भी स्वाद लिया और प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री को भी स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित लड्डू खिलाए। प्रदर्शनी में मप्र डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सीधी द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित विभिन्न आजीविका उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण प्रदर्शनी के माध्यम से कुपोषण निवारण, पोषण संबंधी जानकारी दी गई। आर सेटी द्वारा जूट उत्पाद एवं कृत्रिम ज्वेलरी का प्रदर्शन किया गया।