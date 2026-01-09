MP में 918 करोड़ से बनेंगे ब्रिज और अंडरपास, बदल जाएगी शहर की सूरत

Ujjain Simhastha 2028 development projects (फोटो- Freepik)
Bridges Construction:उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज और आसपास कुछ महीनों में करीब 918 करोड़ रुपए के चार बड़े विकास कार्य एक साथ नजर आएगा। इनमें से दो प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने वाला है वहीं एक चौड़ीकरण का एक काम प्रचलित है। सभी काम शुरू होने के बाद यह क्षेत्र निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही बड़ी चुनौती सभी कार्यों में सामंजस्य बनाने की भी रहेगी। (MP News)
सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) की तैयारियों के चलते नए विकास कार्यों की भी धरातल पर शुरुआत होने वाली है। इनमें चार बड़े विकास कार्य (Development Projects) हरिफाटक ब्रिज क्षेत्र से जुड़े है। इन कार्यों में हरिफाटक ब्रिज चौड़ीकरण, एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडर पास व भगतसिंह मार्ग शामिल है। वर्तमान में भगतसिंह मार्ग का निर्माण प्रचलित है वहीं दो कार्य ब्रिज चौड़ीकरण और अंडरपास जल्द शुरू होने वाले हैं। सिंहस्थ की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट खासे महत्वपूर्ण है इसलिए समय पर इन्हें पूरा करने का लक्ष्य है।
