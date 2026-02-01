होली पर्व के नजदीक आते फाग उत्सव की धूम

बिछड़ौद. होली पर्व के नजदीक आते ही अंचल क्षेत्र की युवतियों और महिलाओं में फाग उत्सव की धूम मची हुई है। अंचल क्षेत्र में इन दिनों गांव- गांव फाग उत्सव का उल्लास दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में आयोजनों का सिलसिला चल रहा है। गुलाल और फूलों से मंदिरों की सजावट कर श्रीकृष्ण- राधा और श्रीराम मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। बिछड़ौद गांव में स्थित क्षेत्रीय राठौर समाज के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में शुक्रवार को फाग उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें युवतियों और महिलाओं ने भगवान श्रीराम- सीताजी, लक्ष्मणजी के समक्ष रंग- गुलाल लगाकर तो फूलों से होली खेली। साथ ही ढ़ोल- ढ़माकों के साथ झूम उठे। वहीं देर शाम भजन- कीर्तन किया। इस दौरान सैंकड़ों युवतियां, महिलाएं आदि मौजूद रही। समापन पर आरती कर प्रसाद वितरण किया। जानकारी पुजारी मुकेश भानेज ने दी।