एमपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी-बारिश-ओले के आसार

Western Disturbance : होली की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मौसम फिर से करवट ले रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश और ओलों की संभावना बढ़ गई है। फरवरी महीने में ये चौथी बार है, जब मौसम ने अचानक करवट ली है। ग्वालियर-चंबल संभाग समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इससे गेहूं जैसी फसलों को नुकसान हुआ है।