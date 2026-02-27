एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा 1 मार्च को, सामने आया बड़ा अपडेट

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा रविवार यानि 1 मार्च को आयोजित की जाएगी। सागर जिला मुख्यालय पर भी यह परीक्षा होगी। एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा के लिए शहर में 23 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को कम से कम 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य रखा गया है। एमपीपीएससी MPPSC की राज्य पात्रता परीक्षा के लिए सेवानिवृत्त आइएएस मनोहर दुबे को संभागीय पर्यवेक्षक बनाया गया है।