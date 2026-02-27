मांगों की लिस्ट देख मुस्कराए सीएम मोहन यादव, 4 मिनट में की सात बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का गढ़ाकोटा में यह तीसरा कार्यक्रम था। तीन दिनी रहस मेला के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने दस से ज्यादा मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। इस पर उन्होंने मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट देख सीएम एक पल विचार किया इसके बाद सात मांगों को मानते हुए घोषणा की। फूड पार्क बनाया जाएगा। इस दौरान भार्गव ने कहा क्षेत्र में बेरोजगारी की मार है। इस पर सीएम बोले कि क्षेत्रीय सांसद-विधायकों की कमेटी बना लीजिए, इसमें जो प्रस्ताव बनेंगे उसके लिए जो कर सकते हैं वह करेंगे।