27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

मांगों की लिस्ट देख मुस्कराए सीएम मोहन यादव, 4 मिनट में की सात बड़ी घोषणाएं

CM Mohan Yadav: तीन दिनी रहस मेला के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने दस से ज्यादा मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट देख सीएम एक पल विचार किया इसके बाद 4 मिनट में की सात बड़ी घोषणाएं।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Avantika Pandey

Feb 27, 2026

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav seven big announcements in 4 minutes (source: cm mohan yadav facebook)

CM Mohan Yadav: सागर जिले के गढ़ाकोटा में रहस मेला के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायक गोपाल भार्गव की मांग पर 4 मिनट में 7 बड़ी घोषणाएं कीं। इसमें रहली व गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी के लिए 5-5 करोड़, शाहपुर उपमंडी के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। रहली रमखरिया, सिमरिया नायक बहेरिया तक 22 किमी मार्ग को टू लेन करने के 46 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही शाहपुर-मोकलपुर मार्ग पर फ्लाईओवर और रहली व गढ़ाकोटा में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की घोषणा की।

मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का गढ़ाकोटा में यह तीसरा कार्यक्रम था। तीन दिनी रहस मेला के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने दस से ज्यादा मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। इस पर उन्होंने मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट देख सीएम एक पल विचार किया इसके बाद सात मांगों को मानते हुए घोषणा की। फूड पार्क बनाया जाएगा। इस दौरान भार्गव ने कहा क्षेत्र में बेरोजगारी की मार है। इस पर सीएम बोले कि क्षेत्रीय सांसद-विधायकों की कमेटी बना लीजिए, इसमें जो प्रस्ताव बनेंगे उसके लिए जो कर सकते हैं वह करेंगे।

पेंशनर को सीएम ने हस्तांतरित किए 196 करोड़

आयोजन स्थल से उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 32 लाख 78 हजार 735 लाभार्थियों के खातों में सिंगल क्लिक से 196.72 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसमें से सागर जिले के 2 लाख 688 लाभार्थियों को 12.03 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

स्कूली छात्रों को मुफ्त मिलेगा दूध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ा है। अब सरकारी स्कूलों के आठवीं तक के बच्चों के लिए मां यशोदा के नाम से योजना ला रही है। मां यशोदा के हाथों श्रीकृष्ण ने दूध पीकर और माखन खाकर कंस का वधन किया था। अब इसी योजना में इन बच्चों को सरकारी स्तर पर पीने के लिए दूध का पैकेट दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार के खजाने पर कोई कष्ट नहीं: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर कोई कष्ट नहीं है। पहली बार कृषि बजट एक लाख करोड़ से अधिक का है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जनकल्याणकारी योजनाएं लाती रहेगी। बहनों को एक हजार से शुरू होकर डेढ़ हजार रुपए दिए हैं। अब नई नारी सशक्तिकरण योजना ला रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब…’ मंत्री के बयान पर भड़के भागीरथपुरा के लोग
इंदौर
Kailash Vijayvargiya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 10:26 am

Published on:

27 Feb 2026 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मांगों की लिस्ट देख मुस्कराए सीएम मोहन यादव, 4 मिनट में की सात बड़ी घोषणाएं

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां बनेगा एमपी का पहला 4 दिशाओं वाला ‘चतुर्भुज फ्लाईओवर’, 155 करोड़ की डीपीआर मंजूर

MP first Chaturbhuj Flyover dpr approved
सागर

सत्रह लाख की लागत से पार्क में हो रहा कार्य, नई बाउंड्रीवॉल का होगा निर्माण, बनेगा पाथवे

Work is underway in the park at a cost of 17 lakh rupees, a new boundary wall will be constructed and a pathway will be built.
सागर

भाजपा नेता का आरोप: गढ़ा पंचायत में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर हो रहा घटिया निर्माण, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

BJP leader alleges: Poor construction is being carried out in Garha Panchayat using substandard materials, officials are not taking action
सागर

घर में घुसा, मासूम के सामने उसके पिता को काटा, मां को भी युवक ने नहीं बख्शा…

minor son witnesses father murdered with cutter mother critically injured in sagar mp news
सागर

20 फीट ऊंचे पोल से लटका मिला युवक का शव, पुलिस बोली-आत्महत्या, परिजन ने कहा- हत्या

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.