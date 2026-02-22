22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब…’ मंत्री के बयान पर भड़के भागीरथपुरा के लोग

Indore News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद पत्रिका पहुंचा भागीरथपुरा तो नाराज लोगों ने कहा, जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब ऐसे ही दिखते हैं..।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Feb 22, 2026

Kailash Vijayvargiya

Kailash Vijayvargiya (Photo Source- fb account)

Indore News:इंदौर विधानसभा में शुक्रवार को भागीरथपुरा(Bhagirathpura) की तुलना दुनिया की सबसे गंदी बस्ती रही मुंबई की धारावी से करने वाले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय(Minister Kailash Vijayvargiya) को लोगों ने आईना दिखाया। मंत्री ने कहा था भागीरथपुरा मिनी धारावी है। यहां लोग अशिक्षित है, इसलिए निगम को काम करने में दिक्कत होती है। उनके बयान से खफा भागीरथपुरा के लोगों ने इसे अपमान बताया। कहा, हर घर में शिक्षित लोग हैं। डॉक्टर वकील, इंजीनियरी की भरमार हैं। कई सरकारी नौकरी कर रहे। कई रिटायर्ड बड़े सरकारी अफसर हैं। यहां के लोग विदेश में भी हैं। रिटायर्ड जिला आपूर्ति अधिकारी हरिदास खुरैया ने कहा, जिनके पास अनपढ़ की फौज है, उसे सब ऐसे ही दिखते हैं।

धारावी से जोड़ना गलत

  • अधिवक्ता दीपक बौरासी ने बताया, हमारे क्षेत्र को धारावी से जोड़ना गलत है।
  • रिटायर्ड शिक्षक डॉ. माया यादव ने कहा, मैंने हिंदी में पीएचड़ी की। यहां गचर्चा बच्चे उच्या शिक्षित हैं।

कितने नाम गिनाऊं… सरकारी विभागों से लेकर विदेश में भी यहां के

एडवोकेट दीपक चौरासी ने बताया, भागीरथपुरा में 60 एडवोकेट हैं। उनकी समिति बनी हुई है। 10 से ज्यादा डॉक्टर हैं। पुलिस्र, नगर निगम, सेल्स टैक्सर, रेलवे समेत कई सरकारी विभागों में यहां के 100 लोग नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक अरुण सिह ने बताया, यहां 27 इजीनियर हैं। उनके पढ़ाए 7 बच्चे कुछ समय पहले ही इंजीनियर बने। ड पुलिस में हैं। सुमित यादव ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। वे बोले-कितने नाम गिनाऊ किशोर बघेल रिटायर्ड आरटीओ अफसर हैं। नेवी में भी एक युवक है। विजय नगर टीआइ मीना बोरामी भागीरथपुरा की बहू है। नीलम कैथवास स्वास्थ्य विभाग में अफसर है। सुरेश भदकारे क्राइम ब्रांच में है। नरेंद्र यादव सीएस हैं, बोले-यहां हर घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

गंदे पानी से अध्यक्ष की मौत, वे शिक्षक ही थे

मैंने सोशल साइंस में एमए किया। जिला आपूर्ति अधिकारी रहा। जिसके पास अनपढ़ की फौज हो, उसे सब ऐसे ही दिखते हैं। भागीरथपुरा में शिक्षित लोग रहते हैं। पुराने लोग भी बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे हैं। - हरिदास खुरैया,रिटायर्ड आपूर्ति अधिकारी, भागीरथपुरा

यहां कई प्रतिभाएं भी हैं। मेरा रिश्तेदार दिलीप बिंजवा रणजी क्रिकेट खिलाड़ी है। हमारे वार्ड अध्यक्ष, जिनकी गंदे पानी पीने से मौत हुई, वे भी शिक्षक ही थे।- रमेश बिंजवा, कांग्रेस नेता

मैंने टेक्सटाइल्स में बीटेक किया है। एनजीओ से भागीरथपुरा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूं। हमारे क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और न्यायालयीन सेवाओं में हैं।- प्रवीण सूर्यवंशी, बीटेक

ये भी पढ़ें

मां को देख चीखी फिर बेहोश हो गई, 12वीं की छात्रा ने रोते हुए दी केमिस्ट्री की परीक्षा
दतिया
mp news mother committed suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब…’ मंत्री के बयान पर भड़के भागीरथपुरा के लोग

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘इज्जत बचानी है तो…’, MP में वकील सेक्सटॉर्शन का शिकार, अश्लील वीडियो बनाकर ठगों ने किया ब्लैकमेल

Lawyer falls victim to sextortion blackmailed by fraudsters in indore mp news
इंदौर

Lumbar Hernia : इंदौर की महिला सीने-कमर के दर्द का कराने गई इलाज, जांच में दुर्लभ बीमारी निकली

Lumbar Hernia Kaise Hota hai, Lumbar Hernia surgery, Lumbar Hernia symptoms, rare disease,
स्वास्थ्य

मन को छू गई आदिवासी संस्कृति और परम्पराएं, इस शहर में शुरु हुआ 3 दिवसीय जत्रा आयोजन

Indore News
इंदौर

35 मौतों के बाद अब इंदौर में मंडराया जल संकट, 60 इलाकों में नहीं चलेंगे नल, लाखों लोग प्रभावित

Indore Water Crisis
इंदौर

MP Boards: एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले बेटे को भारी वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत, पिता घायल

MP Boards 2026 Son crushed by heavy vehicle dies on the spot father injured mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.