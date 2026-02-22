‘जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब…’ मंत्री के बयान पर भड़के भागीरथपुरा के लोग

एडवोकेट दीपक चौरासी ने बताया, भागीरथपुरा में 60 एडवोकेट हैं। उनकी समिति बनी हुई है। 10 से ज्यादा डॉक्टर हैं। पुलिस्र, नगर निगम, सेल्स टैक्सर, रेलवे समेत कई सरकारी विभागों में यहां के 100 लोग नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक अरुण सिह ने बताया, यहां 27 इजीनियर हैं। उनके पढ़ाए 7 बच्चे कुछ समय पहले ही इंजीनियर बने। ड पुलिस में हैं। सुमित यादव ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। वे बोले-कितने नाम गिनाऊ किशोर बघेल रिटायर्ड आरटीओ अफसर हैं। नेवी में भी एक युवक है। विजय नगर टीआइ मीना बोरामी भागीरथपुरा की बहू है। नीलम कैथवास स्वास्थ्य विभाग में अफसर है। सुरेश भदकारे क्राइम ब्रांच में है। नरेंद्र यादव सीएस हैं, बोले-यहां हर घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।