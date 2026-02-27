तीन किमी पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर पचास से ज्यादा शिकायतें, स्थिति जस की तस

बीना. आगासौद से सेमरखेड़ी स्टेशन तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीण पचास से ज्यादा शिकायतें जनप्रतिनिधि, अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार आगासौद से सेमरखेड़ी स्टेशन तक करीब तीन किलोमीटर का रास्ता कच्चा है। इस रास्ते से करीब बारह गांवों के लोगों का आना-जाना है। साथ ही स्टेशन से मुंगावली, अशोकनगर, गुना, बीना, विदिशा, भोपाल में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी ट्रेन से जाते हैं। ग्रामीण भी रोजगार सहित अन्य काम से आते-जाते हैं। बारिश के मौसम में ग्रामीणों का यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। स्टेशन जाने वाले कर्मचारियों को भी मशक्कत करनी पड़ती है। यदि स्टेशन पर बारिश में एंबुलेंस ले जाने की जरूरत पड़ जाए, तो पहुंचना संभव नहीं है। कई वर्षों से सडक़ की मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीण कीरत सेन ने बताया कि पिछले कई महीनों से लगातार आवेदन देकर सडक़ बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।