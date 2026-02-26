26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भाजपा नेता का आरोप: गढ़ा पंचायत में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर हो रहा घटिया निर्माण, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

बीना. ग्राम पंचायत गढ़ा में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भाजपा नेता अकाश ठाकुर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने बुधवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर दी।उन्होंने बताया कि रामनगर में विधायक निधी से दस लाख रुपए दिए गए हैं और इससे नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन सामग्री [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 26, 2026

BJP leader alleges: Poor construction is being carried out in Garha Panchayat using substandard materials, officials are not taking action

पंचायत में हुए निर्माण कार्य की तस्वीर दिखाते हुए

बीना. ग्राम पंचायत गढ़ा में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भाजपा नेता अकाश ठाकुर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने बुधवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर दी।
उन्होंने बताया कि रामनगर में विधायक निधी से दस लाख रुपए दिए गए हैं और इससे नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग हो रहा है। गोदना में बनी पानी की टंकी का घटिया निर्माण किया गया है। ग्राम गढ़ा में बन रहे शौचालय में पुराने भवन की ईंटें निकालकर लगाई जा रही हैं, कुआं निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग हुआ है। पंचायत में सफाई के नाम पर रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं की जाती है और जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। साढ़े तीन वर्ष में पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन नहीं हुआ था और आपत्ति लेने पर जनवरी में ग्राम सभा की गई। साथ ही भ्रष्टाचार छिपाने पंचायत दर्पण पर जो बिल डाले गए हैं वह धुंधले हैं। ग्राम गोदना में मुक्तिधाम बाउंड्रीवॉल के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है और मौके पर बाउंड्रीवॉल है ही नहीं। सचिव, सहायक सचिव भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कुछ दिन पूर्व एसडीएम, जनपद पंचायत सीइओ को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम के यहां जाने पर वह मिलते ही नहीं हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो कलेक्टर के यहां शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

ठेकेदारी करने के लिए किया जा रहा है ब्लैकमेल
सरपंच संजय उपाध्याय ने बताया कि ठेकेदारी करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो काम पंचायत के हैं ही नहीं उन्हें गुणवत्ताहीन बताकर छवि खराब की जा रही है। सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। पानी की टंकी पीएचइ विभाग ने बनाई है और गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं। वहीं, शौचालय शिक्षा विभाग बना रहा है। रोड गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। मुक्तिधाम में बाउंड्रीवॉल दस साल पहले बनी थी, जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई है। पंचायत के सभी निर्माण कार्यों की जांच कराई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भाजपा नेता का आरोप: गढ़ा पंचायत में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर हो रहा घटिया निर्माण, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां बनेगा एमपी का पहला 4 दिशाओं वाला ‘चतुर्भुज फ्लाईओवर’, 155 करोड़ की डीपीआर मंजूर

MP first Chaturbhuj Flyover dpr approved
सागर

सत्रह लाख की लागत से पार्क में हो रहा कार्य, नई बाउंड्रीवॉल का होगा निर्माण, बनेगा पाथवे

Work is underway in the park at a cost of 17 lakh rupees, a new boundary wall will be constructed and a pathway will be built.
सागर

घर में घुसा, मासूम के सामने उसके पिता को काटा, मां को भी युवक ने नहीं बख्शा…

minor son witnesses father murdered with cutter mother critically injured in sagar mp news
सागर

20 फीट ऊंचे पोल से लटका मिला युवक का शव, पुलिस बोली-आत्महत्या, परिजन ने कहा- हत्या

सागर

बदलने लगा मौसम का मिजाज, जल्द 35 के पार पहुंचेगा दिन का पारा, सताएगी गर्मी

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.