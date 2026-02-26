घर में घुसा, मासूम के सामने उसके पिता को काटा, मां को भी युवक ने नहीं बख्शा…

चंद्रलेश मूल रूप से नगर निगम के वाहन विभाग में मास्टररोल पर कार्यरत थे। पुरव्याऊ में गणेश मंदिर के पास घर पर ही पत्नी के साथ समोसे का व्यवसाय चला रहे थे। मृतक के परिजन ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7.30 बजे रिश्ते का भतीजा अपने चार-पांच साथियों के साथ अचानक घर पहुंचा। वह उनके घर से दो घर दूर रहता है। उसे शक था कि चंद्रलेश और उनकी पत्नी टोना टोटका करते है। हालांकि इनके बीच संपत्ति का विवाद भी बताया जा रहा है।