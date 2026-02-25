बदलने लगा मौसम का मिजाज, जल्द 35 के पार पहुंचेगा दिन का पारा, सताएगी गर्मी

फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अंतिम सप्ताह में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है और मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 18.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात के तापमान में इजाफा हुआ है।